RAWSON (ADNSUR) - El presidente del bloque de diputados del oficialismo Juan Pais, reconoció a ADNSUR que los diputados de Comodoro Rivadavia se “plantaron” ante la insinuación de las autoridades de la Cámara de que sería mejor que ante el status sanitario de la zona sur, donde hay circulación del virus COVID19, sería mejor que los diputados de esa región y sus asesores no viajaran a Rawson para tomar contacto con sus pares de otras ciudades.

La respuesta de los legisladores sureños fue que se trata de un trabajo esencial que está exento de realizar el aislamiento, y que van a desarrollar su tarea tal como la realizan los funcionarios del Ejecutivo que todos los fines de semana viajan a Comodoro y luego regresan a la capital.

La idea que se había dejado trascender, era que sería más prudente que los diputados de la zona sur participen vía remota, a través de videoconferencia, mientras el resto de sus pares asistía de manera presencial en el recinto, tal como lo habilita la reforma del reglamento votada hace unos días. Pero la negativa fue rotunda, entre otras razones, no sólo porque la ley los habilita a viajar, sino porque desde el punto de vista técnico, no están dadas las condiciones óptimas para participar de manera normal. El compromiso es que cada diputado comodorense asistirá como máximo con un solo asesor, por lo que el número de viajeros no superaría las 20 personas.

Aclarada esta cuestión, la Cámara de Diputados va a realizar desde este martes a las 9 una nueva sesión ordinaria, en una semana que no presenta temas de gran relevancia pública, aunque hay que destacar tres asuntos: en las comisiones del miércoles es probable que se aborde y puedan tener dictamen la ley que otorga el beneficio de litigar sin gastos a las comunidades originarias, así como también la creación de la escuela de abogados del estado, y la modificación de la polémica ley que regula el funcionamiento de las farmacias en Chubut.

Éste último asunto viene siendo abordado en comisiones con el ministro de Salud, Fabián Puratich, quien pretende que se modifique la ley actual que pone en riesgo puestos laborales e incluso el acceso a los medicamentos por parte de la población, tal como ya reflejó esta agencia de noticias.

Respecto a la ley vinculada a pueblos originarios, desde el oficialismo se explicó que el nuevo proyecto enviado hace una semana por el gobierno, no sólo otorga el beneficio de que ante una causa judicial las organizaciones de pueblos originarios no tengan que afrontar gastos durante el proceso, sino que en caso de ser condenados, no deberán pagar ningún tipo de honorarios, tal como existe hoy en la provincia de Río Negro.

Y sobre la Escuela de Abogados, proyecto impulsado por Fiscalía de Estado y presentado por los legisladores Juan Pais (Chubut al Frente) y Manuel Pagliaroni (Juntos por el Cambio), fue un anticipo exclusivo de ADNSUR hace más de dos meses, y contempla la creación de un organismo que tendrá a su cargo la selección y capacitación de los nuevos letrados que ingresen a la órbita estatal.