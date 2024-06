El pasado lunes por la tarde, un abuelo de 70 años sufrió un violento robo “al voleo”. Fue sorprendido por dos ladrones, cuando uno de ellos le disparó para robarle la camioneta y $4.000.000. Sin embargo, la bala no salió. Toda la situación quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona y todo ocurrió en solo 30 segundos.

El hecho sucedió antes de las 17 horas, en la localidad de Wilde, provincia de Buenos Aires. Allí, el hombre de nacionalidad uruguaya estaba estacionado frente a su vivienda, con su camioneta Toyota Hillux, cuando aparecieron los ladrones caminando.

De esta manera, uno de ellos le apuntó y disparó con un arma, sin embargo afortunadamente la bala no salió. Luego, se llevaron la camioneta y $4.000.000.

“Me distraje por agarrar la agenda y ahí perdí. Siempre llamo a mi esposa y le pido que esté en la puerta para que me abra y pueda entrar rápido... Ese día no la llamé”, señaló la víctima.

Violento robo armado a una conocida panadería de Comodoro: detuvieron a un hombre de 31 años y a un menor

“Me amenazaron con dispararme. Gatilló y no le salió”, recordó. Si bien se resistió, aseguró que uno “Me apuntó y me dijo ‘soltalo porque ahora sí va a salir (el tiro)”.

Por otra parte, sostuvo que no venía de un banco y el dinero era para cuestiones laborales. “Un cliente me dio la plata para comprar materiales. Iba a mi casa para dejar el dinero porque al otro día iba a hacer el pago”, señaló el hombre que trabaja como parquetista.

Le robaron el celular a punta de pistola y escaparon en un auto, pero la policía logró detenerlos

“Tengo que seguir laburando y luchando, ya soy grande, tengo hijos, nietos, trabajo todos los días. Me voy a tener que hacer cargo de los 4 millones. ¿Quién me los va a pagar? Le dije al cliente que tuviera paciencia, que se los iba a reponer”, indicó a América TV. Si bien comenzó una investigación, no pudieron encontrar la camioneta ni tampoco a los delincuentes del hecho.