Trabaja como Uber en Comodoro, quisieron estafarlo con la compra de su auto y lo amenazaron de muerte

Gabriel, un trabajador de Uber en Comodoro Rivadavia, narró una experiencia alarmante luego de intentar vender su automóvil.

Originario de Formosa, el hombre arribó hace cinco meses a la ciudad petrolera en busca de mejores oportunidades para él y su familia, especialmente para su hijo que sufre de parálisis cerebral y requiere cuidados constantes.

Recientemente, Gabriel decidió cambiar su Chevrolet Spin por un vehículo más pequeño, con el objetivo de manejar mejor sus finanzas. "Estábamos queriendo cambiar de modelo, queríamos un auto un poco más chico", explicó en diálogo con ADNSUR. Sin embargo, lo que parecía ser una simple venta, se convirtió en una pesadilla.

Un día, recibió una llamada de un número desconocido, una persona interesada en el coche que citó al formoseño en un lugar apartado. Al llegar, se encontró con tres hombres en una Hilux blanca. Uno de ellos, un hombre corpulento, examinó el vehículo y manifestó su interés. "Empieza a mirar el auto que le gustó", recordó.

LO INTENTARON ESTAFAR CON UN COMPROBANTE TRUCHO Y SUFRIÓ AMENAZAS

La conversión parecía ir bien hasta que el supuesto comprador optó por realizar una transferencia bancaria, entregando un comprobante. Sin embargo, con el correr de las horas el propietario descubrió que el comprobante era falso. “Me transfirió la plata, pero era un comprobante falso”, aseguró.

Las cosas tomaron un giro aún más dramático cuando los delincuentes intentaron intimidarlo para que entregara el auto sin verificarse la transferencia. Uno de los ellos lo amenazó a con un cuchillo, obligándolo a conducir hasta su casa.

Temiendo por la seguridad de su hijo, Gabriel rogó que le permitieran al menos sacar la silla de ruedas del vehículo. "Tenía la sillita de mi hijo ahí y digo que por favor, si me pueden dejar sacar la silla de mi hijo".

Tras el incidente, contactó a un primo y juntos se dirigieron a la policía para denunciar la estafa. “Fuimos a la Seccional Primera y no me quisieron tomar la denuncia, fuimos a la Tercera y me dijeron que vaya a la Primera”, donde finalmente me aceptaron la denuncia por estafa", aseguró.

Pero eso no fue todo. Luego, el trabajador reveló que sufrió amenazas de muerte. “Me dijeron que si los denunciaba, iban a prender fuego mi casa, que tenían marcada a mi familia”, indicó con total angustia.

Posteriormente, remarcó que desde la Brigada le admitieron que durante el recorrido que hizo junto a los delincuentes sobre calle Alvear, las cámaras no funcionan y están buscando otros sectores para dar con la camioneta Hilux denunciada y los sospechosos.