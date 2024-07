Veredicto por la emergencia climática en Comodoro: hasta ahora absolvieron a uno de los empresarios imputados

Desde poco después de las 9 de la mañana se inició la lectura del veredicto de pena para los 13 imputados en la causa emergencia climática en Comodoro Rivadavia, tras la realización del juicio que se prolongó por varias semanas.

En lo que será una extensa exposición, en la que el tribunal se está expidiendo sobre la situación de cada uno de los involucrados a partir de los delitos imputados, que consisten en defraudación a la administración pública y falsedad ideológica, en un total de 36 hechos, hasta ahora se ha conocido el pronunciamiento sobre la situación de Gonzalo Pérez, de la empresa Brothers Truck.

“La defraudación es una estafa, que requiere de una conducta engañosa, en la que el estafador engaña a otro con la finalidad específica de obtener una ganancia, para él o para otros. Además, debe inducir a la víctima a un error -explicó Nicosia-. Además, el estafador, con su engaño, induce a la víctima a realizar una entrega que derive en un daño en el patrimonio de la víctima o de un tercero”.

Para el tribunal, no se demostró la participación de Gonzalo Pérez en la conducta descripta. “Se sostiene que Cristian y Gonzalo Pérez intentaron apoderarse de dinero público, pero no se describe cómo, en todo caso, Gonzalo Pérez hizo tal cosa. No estamos aquí ante un delito de apoderamiento, que es cuando un ladrón se apodera de algo que tenía la víctima, sino de una estafa, que es un engaño por el que la víctima se desprende de algo que le es propio, causándose el perjuicio porque está engañado por el autor. Nada de eso se le ha imputado al señor Gonzalo Pérez y por lo tanto no hay modo que este tribunal declare su responsabilidad penal”, afirmó Nicosia.