El pasado martes por la noche, se conoció un grave hecho de usurpación de viviendas en Chubut. Allí un grupo de familias ingresó sorpresivamente a un plan de viviendas en construcción en la localidad de Sarmiento.

De esta manera, intervino personal policial, quien montó un operativo con el objetivo de persuadir a las familias y liberar las casas. Según pudo saber ADNSUR, Raúl Jones, jefe de la Unidad Regional de Policía explicó que el hecho sucedió el 23 de abril a las 20:30 horas, sobre un plan de construcción de 36 viviendas a cargo del del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), en el denominado barrio Progreso.

En este sentido, explicó que “por razones que se tratan de establecer la empresa estaba retirando elementos que se encontraban en el obrador y las familias adjudicadas tomaron la iniciativa de ingresar por sus medios en un intento primario de usurpación”. De esta manera, las familias ocuparon las casas.

Sin embargo, según pudo saber este medio, tras unas horas en el lugar, gran parte de las familias dejaron las viviendas, mientras que una de ellas aún permanecía. En tanto, un delegado del IPV iba a viajar desde Comodoro Rivadavia para resolver el conflicto.

QUÉ DIJO LA FISCALÍA

En este marco, Sebastián Martínez Bianchi abogado de fiscalía se refirió a la situación y el rol que puede tomar el Ministerio Público Fiscal en estos conflictos. Además, reveló que tomó conocimiento por parte de la policía.

Según informó Diario Jornada, Martínez Bianchi señaló al personal policial que el hecho no constituía un delito, debido a que las casas aún no habían sido finalizadas y por lo tanto tampoco se encontraban habitadas. De esta forma, dio a conocer que no era necesaria la intervención del fuero penal.

Por último, explicó que aquellas personas perjudicadas por el hecho podrían acudir a otros fueros, teniendo en cuenta que aún existen etapas anteriores y organismos judiciales o políticos para poder resolver la situación.