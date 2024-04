Actualizaron el valor de las multas por dar positivo en el test de alcoholemia: ¿cuánto sale ahora?

Las multas por alcoholemia positiva en Comodoro Rivadavia pueden ir actualmente desde los 644 mil pesos hasta 1,6 millón de pesos, de acuerdo con los valores aprobados para los módulos de sanciones graves correspondientes a este año. Por cruzar un semáforo en rojo, la sanción supera los 104 mil pesos.

Como cada año, la Ordenanza Tributaria enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Concejo Deliberante actualiza los módulos de sanción para quienes incumplen las distintas normativas municipales.

Entre las sanciones más graves, por el tipo de riesgo que suponen para la vida y los bienes de las personas, se incluyen las infracciones de tránsito, con especial énfasis en lo que hace al control de alcoholemia, desde que en la urbe petrolera se aprobó la norma de ‘tolerancia cero’.

Por conducir en estado de ebriedad, a partir de la ordenanza tolerancia cero para el alcohol al volante, las sanciones arrancan en los 40.000 módulos y llegan hasta un máximo de 100.000 módulos.

Para este tipo de faltas, que se considera grave, el valor del módulo es de $16,10, lo que significa que la multa mínima es de $644.000, mientras que el máximo puede llegar hasta $1.610.000.

La sanción incluye además la inhabilitación para conducir por 30 días y la escala del monto varía con la graduación alcohólica detectada por la pipeta utilizada en el control.

Otra de las infracciones graves es el cruce de semáforo en rojo, que en la ciudad ahora se controla también mediante foto multas. En estos casos, el valor de la sanción es de $104.650, a partir de la conversión de los 6.500 módulos, a valor de $16,10. Esta misma sanción se aplica a quienes incurren en exceso de velocidad.

Una aclaración que se hizo desde uno de los Juzgados de Faltas consultados es que en estos casos, de infracciones graves, no aplica la posibilidad del pago voluntario, por el que el infractor accede al beneficio de un descuento del 50% sobre el valor de la sanción.

Por otra parte, una de las penalizaciones más frecuentemente aplicadas en la ciudad es el uso de celular mientras se conduce, con aplicación de 5.000 a 25.000 módulos. Esto significa entre $80.500 y $402.500.

En este caso, se penaliza también el uso de manos libres por el que se puede mantener conversaciones telefónicas.

Infracciones graves y leves

Las infracciones de estacionamiento se dividen entre graves y leves. Entre las primeras se cuentan la obstrucción de espacio frente al hospital, de vehículos de emergencia, estacionamiento en sentido contrario, o sobre la vereda, entre otras.

Entre las leves, que aplica un módulo más bajo, de $11,50, se cuentan el estacionamiento en zona de carga y descarga o estacionamiento sobre ochava (una infracción que se ve cada vez más frecuentemente en la ciudad, lo que se penaliza con 1.000 a 10.000 módulos).

Otras penalidades se establecen para quienes no respeten la senda peatonal, con sanciones de 6.500 módulos ($74.750) hasta 20.000 ($230.000); disputar carreras en la vía pública, desde 12.500 módulos ($143.750) hasta 25.000 ($287.500); o no ceder el paso a vehículos de emergencia, con sanciones de entre 6.500 y 26.000 módulos.

El estacionamiento en doble fila, algo que suele observarse con alta nitidez en horarios de ingresos y salidas de escuelas, especialmente en establecimientos privados, prevé multas entre 2.500 y 40.000 módulos, lo que significaría valores que van desde los $28.750 hasta los $460.000.

En cuanto al Sistema de Estacionamiento Medido, no tramita por juzgados de faltas, sino a través de la Secretaría de Recaudación, ya que en este caso no se trata de una infracción de tránsito, sino del no pago de una tasa municipal.