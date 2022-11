Los vecinos de comuna rural de Los Ralos, en la provincia de Tucumán, está conmocionada por el brutal crimen de Yulian, un nene de 5 años que fue asesinado por su madre.

Ocurrió el martes cuando Manuela Medina, una agenda policial de 41 años, con un arma blanca asesinó a su hijo y luego se disparó en el abdomen, sin embargo sobrevivió y se encuentra internada.

Cristian Jiménez, papá del nene y quién se había separado hace más de dos años de la policía, redactó una publicación en sus redes sociales para despedir a su pequeño hijo.

“Ayer me arrebataron mi vida, mi corazón, me quitaron todo. El dolor que tengo en mi alma es inaguantable, perdí a mi hijo asesinado. Solo 5 años tenía mi superhéroe, él solo quería ser feliz y me lo quitaron ayer en un ataque de locura e inconsciencia de su propia madre”, escribió.

"Cómo hay madres buenas hay padres buenos , y también están esas madres que no superan la relación y atacan a sus propios hijos para dañar al otro", escribió.

Y lamentó que la justicia no lo haya escuchado cada vez que pidió que le dieran la tenencia "Dos años pelee con la justicia para que me den su tenencia demostrando todo, pero la Justicia es lenta para el pobre y rápida para el rico. Hoy tengo que despedir a mi hijo en un ataúd, a la razón de mi vida, a la luz de mis ojos. Si la Justicia hubiera actuado como tenía que ser él estaría jugando en su jardincito con sus primitos”, afirmó.