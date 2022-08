Una mujer de 26 años fue víctima este martes 16 de agosto de un fatal accidente tras ser embestida por un tren de carga que circulaba en el barrio Los Artesanos, en la provincia de Córdoba. Justo antes del impacto, quizás como un reflejo, la arrojó a su bebé a un costado de las vías y así le salvó la vida: el pequeño esta internado actualmente en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.

Pamela Farro era la mamá del bebé sobreviviente y de otro niño de 6 años, de nacionalidad peruana. Al parecer, la joven caminaba por las vías mientras sostenía a su hijo de 5 meses y observaba su teléfono celular, según confirmó una amiga de la mujer que fue impactada por una formación de carga perteneciente a la firma Nuevo Central Argentino.

La madre logró salvar la vida de su bebé, al arrojarlo tan lejos como pudo, al costado de las vías.

Rescataron a un bebé de dos meses abandonado en una casa: "Lloraba desconsoladamente"

Los medios locales confirmaron que la víctima vivía a unos metros del cruce de Ruta 9 y Colectora, donde ocurrió el impactante episodio. Por otra parte, la Policía indicó que la joven murió en el acto.

El niño, al caer de los brazos de la madre, sufrió un golpe en la cabeza, según detalló el sitio La Nueva Mañana. De inmediato se lo trasladó al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde fue internado en terapia intensiva para examinar su evolución.

"El tren no tocó bocina"

Gabriela Gargate, presidenta del centro vecinal Cooperativa Los Artesanos, declaró a ElDoce que la mujer había concurrido con su hijo al dispensario. Según su testimonio, el tren que finalmente la atropelló "no tocó bocina", lo cual motivó la indignación general de los vecinos, a pesar de la negligencia de la joven.

Vélez, primer semifinalista argentino en la Copa Libertadores

Con información de Perfil

Sin embargo, otras versiones advirtieron que en rigor se desconoce si el tren no tocó bocina o si la víctima fatal no llegó a escucharla. Según una testigo, Pamela volvía a su casa en el barrio Los Artesanos mientras caminaba por las vías del tren. Asimismo, una amiga de la víctima aportó que la joven caminaba con el celular en la mano, comunicándose con su otra hija.

En la estación Ferreyra detuvieron al conductor de la formación, quien se desentendió de los hechos y aseguró desconocer el accidente.