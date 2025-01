La joven deportista María Eugenia Bosco, alcanzó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, y en los últimos días ganó otra batalla, el coraje de una denuncia que marcó su vida y pudo seguir adelante. Ahora con la esperanza de que se haga justicia

La medallista olímpica denunció que cuando tenía 12 años sufrió un abuso sexual de su exentrenador Leandro Tulia. La regatista, quien fue abanderada de la delegación argentina en Francia, rompió el silencio en una entrevista con el diario La Nación tras radicar la denuncia en la UFE Género de Vicente López, a cargo de la fiscal Lida Osores Soler.

“Sucedió cuando era muy chica, o sea, cuando estaba navegando en Optimist. No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía 11 ó 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver, trabajando obviamente y con gente acompañándome”, relató.

Bosco explicó que se dio cuenta de que había sido abusada hace cinco años, cuando estaba viendo el documental Atleta A, que se trata de las denuncias de abusos de las gimnastas estadounidenses. “No podía creer lo que veía, y lloraba. Se me desbloqueó el recuerdo. Y pensaba: ‘Esto me pasó a mí’. Yo venía trabajando con un psicólogo y fue también gracias a él que pude sacar esto fuera de mí y lo pude expresar, manifestar y contárselo a mi familia”, reconoció.

“Entre mucho asesoramiento y mucha ayuda, conseguí hacer esta denuncia y me sentí muy liberada. Me acuerdo de que la noche anterior a hacerla no paraba de llorar. No podía, realmente. Y al día siguiente me acompañaron mis padres y fue muy liberador, muy sanador”, contó.

Y agregó: “Desde ahí me sentí poderosa. Es una sensación muy linda, encima con todo el momento (deportivo) que estoy viviendo. Esa sensación fue muy sanadora. “Es un proceso en el que vas aprendiendo, que no es tan fácil”

