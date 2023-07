Un cura detuvo a un ladrón que intentó robar en una iglesia, en un caso que conmovió a toda la comunidad salteña.

De esta manera, el hombre relató a la prensa el hecho de inseguridad que sufrió y cuál fue la actitud que tomó ante la situación.

El hecho sucedió a las 3 de la madrugada en la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada sobre el barrio La Loma, en Salta. Allí, el hombre estaba mirando televisión en su casa, cuando escucho ruidos en la puerta de entrada y luego sobre una ventana que tiene rejas.

“Me levanté de inmediato porque es la cuarta vez que me entran a robar y uno ya vive alarmado”, indicó el vicario Juan Eduardo Jotayan a El Tribuno.

De esta forma, vio la presencia de un delincuente y sin dudar comenzó una pelea.

“El chico habrá tenido unos 25 años, tenía una gorra y una capucha. Seguramente estaba muy drogado. Nos agarramos a las trompadas, fue una cosa tremenda”, explicó el cura.

Fue a un hotel transitorio con su novia, discutió y la dejó en grave estado tras darle una puñalada letal

Luego, aclaró que utilizó algunos elementos que tenía cerca, para frenar al ladrón. “Le partí una silla en la espalda pero él se equilibró para no caerse, así que saqué otra y se la partí en la cabeza”, aclaró. Cabe aclarar que tras el segundo impacto, el hombre cayó al piso y Jotayan, aprovechó el momento para buscar un “rifle de aire comprimido” que era de su hermano militar.

“Le apunté y le dije que si no se iba le iba a perforar la cabeza a tiros. Todavía no puedo creer la barbaridad que le dije, él estaba paralizado y también tratando de normalizarse después del ataque con las sillas. Cuando logró recomponerse se asustó y salió corriendo por las escaleras. Luego salió por la cancha y huyó. Yo fui por atrás para comprobar que realmente se hubiera ido”, señaló el cura.

Transportaban más de 100 kilos de marihuana en el asiento del auto y los descubrieron

Tras lograr que el hombre escapara, Jotayan se acercó al día siguiente a un centro de salud para ser atendido. “Me revisó un médico y me colocaron inyecciones. Afortunadamente no me fisuró las costillas pero tuve mucho dolor muscular”, indicó.

Cabe aclarar que pese a la acción del cura, el pasado viernes 28 de julio, la capilla sufrió robos de luminarias en el sector. De esta forma, revelaron que tendrán la presencia de personal policial, para evitar hechos de inseguridad.