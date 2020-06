RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Un joven de 27 años que vive en Río Gallegos denunció que la madrugada del 1 de mayo fue detenido, golpeado e insultado por efectivos de Infantería y de la Policía de Santa Cruz en una comisaría de la capital provincial. Según manifestó, a raíz de los golpes recibidos debió ser operado.

Según relató, las agresiones habrían ocurrido el 1 de mayo, cuando volvía a su casa desde la vivienda de su mamá, que queda a 5 cuadras de distancia.

"Camino a casa, cerca de las 2.45 de la mañana me encuentro a Infantería que sin preguntarme ni dialogar me mete adentro de la camioneta y cuando pregunto qué está pasando uno de los efectivos empezó a insultarme diciendo ´mira como habla este maricón, este trolo y se desató la golpiza", detalló.

Según publica diario Nuevo Día, el denunciante dijo que una vez que llegaron a la comisaría lo "bajaron de los pelos" y lo "llevaron al quincho de ese lugar, donde unos seis efectivos de Infantería" y "tres o cuatro policías de la seccional, siguieron los golpes en la cara, me insultaban todo el tiempo, denigrándome por ser gay".

"´Mirá como te vestís, mira tus tatuajes, puto´" , me decía una efectivo que estaba allí", aseguró el joven que denunció el hecho y agregó: "Me preguntaban si era hijo de alguien, si en mi familia había policías, como tratando de resguardarse de alguna eventual represalia."

Aseguró que le "querían hacer firmar un papel, pero me negaba, me tiraron de la silla y en el piso me ahogaban. Incluso me amenazaban con que me iban a llevar con los otros presos. Había una mujer que era policía y me pateaba cada vez que pasaba y finalmente firmé los papeles, porque de todos los golpes que me dieron yo ya no aguantaba más y ni sé qué decía el papel".

El joven agregó que después "llegó un médico a la comisaría y no me revisó a pesar de que le dije que tenía golpes y habían abusado de mí y después me metieron en un calabozo con dos chicos más, sin zapatillas, ni mis medias y mis aros. Fue horrible”.

Relató que cuando fue a la comisaría a realizar la denuncia lo atendió el jefe de la seccional y le dijo que "no estaba al tanto y que no debía ocurrirme lo que me pasó. Tan sólo me debían hacer un acta por estar fuera de horario. Después me dijo que haría una rueda de reconocimiento, pero no sé si le hicieron un sumario a quienes me pegaron y abusaron. Yo quiero que esto no quede en la nada porque fue un abuso de poder; son unos corruptos y da bronca e impotencia, porque pasa todo el tiempo y no debo ser la primera persona que le pasa esto en el barrio. No quiero que le pase a otra persona porque, fue horrible.”