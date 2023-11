Un intenso tiroteo en Chubut terminó con un joven de 18 años herido

Este jueves por la tarde, un intenso tiroteo en Trelew terminó con un joven de 18 años herido en el Hospital Zonal.

Según la información obtenida por ADNSUR , el hecho ocurrió cerca de las 15 horas entre las calles Gobernador Costa y Pascual Daleoso.

Un llamado telefónico alertó a la Comisaría Inta, quienes arribaron al lugar de los hechos y no encontraron ningún herido. Sin embargo, algunos vecinos relataron la situación y aunque no quisieron aportar datos por temor, destacaron que un joven fue trasladado al Hospital en un auto particular.

Posteriormente, los efectivos encontraron dos vainas servidas de 9mm que fueron secuestradas por la División Policía Científica.

Por último, un móvil policial se acercó al nosocomio local y constató que la víctima presentaba heridas en las piernas y brazos. Su madre aguardaba por su evolución.