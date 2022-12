Un hombre secuestró a su novia, la torturó, la obligó a cavar una tumba y la enterró viva

Una joven misionera fue víctima de un intento de femicidio por parte de su novio, que la sometió a toda clase de agresiones y vejámenes, e incluso la quiso enterrar viva, en la localidad de Itacuruaré.

Según informó Misionesonline, Soraya, de 17 años, fue víctima de su pareja, de 24 años, y llamado Agustín, que poco después fue detenido en la provincia de Entre Ríos.

El caso fue denunciado el pasado miércoles en la Comisaría de San Javier, luego de que la adolescente pudiera escapar de las manos de su pareja, quien la había tenido secuestrada durante 49 horas.

“El me llevó a la fuerza, me quedé obligada con él allá, no quería. Allá él me hizo lo que quiso. Había hablado con el papá para quedarse en esa casita”, dijo.

De acuerdo a la reconstrucción, Soraya con sus amigas habían asistido a una fiesta en la localidad de San Javier, el lunes por la madrugada.

En un momento dado, su pareja en ese momento la llevó del lugar por la fuerza, en dirección a la chacra.

“Él empezó a tomar pastillas y vi que la cara estaba cambiando, era otra persona. Agarró un palo de escoba y me comenzó a pegar”.

Por casi dos días, la joven denunció que fue torturada por su pareja, con palos, cadenas e inclusive con una pala, con la que la obligó a cavar una tumba.

“Me llevó al monte, me hizo cavar una tumba para enterrarme viva. Mientras me hacía cavar me pegaba con una madera. Él me iba a matar al otro día”, aseguró.

Posteriormente contó que la encadenó de pies y mano, la empujó al hueco y volvió a utilizar la pala para echarle tierra encima.

“Me enterró la cabeza en el pozo y me tiraba la tierra con la pala", dijo.

Según contó, por un descuido del agresor "yo salí solita de ahí, paró una moto frente a la casa y ahí me pude escapar. Él no sabía para donde corrí”.