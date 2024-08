Un hombre golpeó violentamente a un menor con Síndrome de Down y lo dejó tirado: "Pensé que me iba a robar"

En los últimos días se registró un repudiable y violento episodio, donde un hombre atacó y golpeó violentamente a un nene con síndrome de Down en Centenario. Ocurrió en la calle a plena luz del día, mientras el chico estaba acompañado de su tía. Su mamá pide ayuda para encontrar al agresor ya que escapó después del ataque.

La mamá de Agustín, Belén, denunció el episodio a la policía y posteriormente en las redes sociales. Si bien el hecho ocurrió en la mañana del martes, trascendió en las últimas horas cuando se viralizó a través de Facebook.

El ataque ocurrió cerca de la salida del barrio Sarmiento II, alrededor de la calle Canadá. “Este niño es Agustín, él es menor de edad, tiene síndrome Down como muchos que lo conocen ya saben.... pero les quiero contar qué le hizo un ser despreciable que vive en nuestra ciudad, camuflado de persona”, dijo su mamá en sus redes sociales.

"Un verdadero demonio, porque no tengo palabras, y juzguen ustedes lo que le hizo a mi hijito", explica la denunciante con mucho dolor en Facebook.

"Agus caminaba con su tía y tocó un vehículo (aparentemente una Duster color gris, no sabemos con certeza) y fue atacado salvajemente por un miserable, poco hombre, porque no merecés llamarte de ninguna forma. Lo atacó a golpes de puño cayendo mi hijo al suelo indefenso y siguió golpeándolo como un animal salvaje", escribió la denunciante.

"No le importó, escapó. Le dijeron que tenía Síndrome de Down y no lo asistió, no pidió disculpas, no actuó como una persona de buena fe. No le estaba haciendo nada a su auto. Por eso lo quise hacer público, no quiero que le vuelva a suceder a otra persona. No quiero callar. Me duele lo que le hizo a mi hijo y eso tiene consecuencias, que la Justicia vea qué se puede hacer y la gente sepa que queremos encontrar a la persona que agredió a Agustín, que dé la cara y se haga responsable", expresó.

La tía de Agustín empezó a gritar, y una persona que andaba en moto se acercó para ayudar a la víctima. Al verse descubierto, el agresor escapó "como una rata, sin socorrer ni sentir culpa por mi hijo". La mujer indicó que el agresor se justificó diciendo: "Creí que quería robar mi vehículo".

El personal de la Comisaría 52 se hizo presente en el lugar, donde Agustín fue asistido en la salita de salud, y tuvo que volver a recibir atención en el hospital local.

"Los golpes que le dio a mi hijo desfiguraron su carita. Él es un alma tierna y pura, llena de inocencia, no tiene maldad", sostuvo Belén. Horas más tarde, desde el hospital de Centenario informaron que Agustín fue evaluado por la guardia donde se objetivaron lesiones leves a nivel facial de tipo contuso, compatibles con golpe de puño.

Por otro lado, tuvieron que realizarle estudios complementarios, donde descartaron fracturas.

La mamá del nene realizó la denuncia en la Comisaría Quinta, y pide ayuda para encontrar al agresor de su hijo.

"Mi hijo tiene su rostro inflamado, le cuesta comer y está medicado para el dolor. No quiero dejar pasar la agresión porque es un acto horrible que nos conmueve y da mucha impotencia, por la forma en que actuó esta persona", manifestó.

Por otro lado, un vecino avisó que puede proporcionar imágenes de una cámara de seguridad que toma el lugar preciso donde ocurrió el hecho. "Salió después de que lo habían golpeado a mi hijo", comentó Belén.