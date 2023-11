Eber Ariel Estremador, alias “El Chuky” está desaparecido desde el 23 de octubre y desde la División Personas Investigaciones y Sección Búsqueda de Personas de Puerto Madryn lo buscan intensamente.

El joven de 34 años lleva más de un mes desaparecido y, de acuerdo a sus características, mide 1.70 metros de estatura, de figura delgada, ojos marrones, de tez trigueña, cabello negro corto, tiene tatuajes en la pierna, brazo, pecho y mano.

El 23 de octubre fue visto por última vez en su casa ubicada en el barrio 630 viviendas y su entorno afirmó no tener novedades de él desde esa fecha. Sin embargo, desde Fiscalía informaron que se había acercado el 24 de octubre para fijar domicilio por una causa de robo y desapareció sin dejar rastro.

Se trata de un conocido delincuente, que se ha visto involucrado en diversas causas de delitos contra la propiedad privada y, esto habría sido el motivo de su desaparición desde hace más de un mes en la provincia de Chubut

SU PASO POR SANTA CRUZ

Según pudo conocer la Opinión Austral, “Chuky” ha viajado varias veces a Puerto Deseado a trabajar en una pesquera por temporadas. Y al parecer, “cuando comenzaba a extrañar a la familia”, regresaba a Puerto Madryn.

Se cumplió el primer mes desde que personal policial junto a familiares y amigos iniciaron un operativo de búsqueda con drones y canes en los campos de Puerto Madryn, pero todavía no lograron dar con ningún rastro de él.

De acuerdo a lo informado por su entorno cercano, hacía un tiempo que había conseguido un trabajo en las huertas del Barrio Pujol, donde cumplía una jornada desde la mañana hasta las primeras horas de la tarde.

LA DESAPARICIÓN

El padre denunció la desaparición de su hijo el 1° de noviembre. Había pasado un tiempo sin que nadie supiera nada de él. La Policía de Chubut, además de buscarlo, solicitó colaboración a toda la comunidad a través de un comunicado en las redes sociales.

Bibiana Estremador, su hermana viajó a Puerto Deseado pero volvió a su provincia con las manos vacías. En un posteo de Facebook indicó: “Hoy hace un mes que no sé nada de vos, solo pido encontrarte. Aunque la gente piense distinto, yo no voy a parar de buscarte. Cada día que pasa se me hace difícil pero no voy a rendirme y seguiré firme hasta encontrarte”.

Los amigos de la víctima, que lo conocían del barrio, salieron a buscarlo por todos lados. Según declararon a la policía, “los agresores fueron a patearle la puerta de la casa, pero “Chucky” no apareció en todo ese día. Al día siguiente, el 23 de octubre, al parecer dieron con él, que estaba refugiado en la casa de una amiga. Lo subieron a una camioneta a punta de pistola y lo pasearon hasta que cantara dónde estaba la moto”.

Al parecer, llegaron hasta un lugar determinado, pero aún no se sabe si la moto apareció o no. Tras ese tenso episodio, al día siguiente se presentó en la Fiscalía y desapareció.