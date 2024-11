Este viernes 8 de noviembre, un famoso cantante de cumbia fue condenado a 15 años de prisión por abusar de su ahijada. Así lo estableció el Tribunal Oral Criminal Nº 1 en su veredicto. Cabe recordar que la víctima es una menor de edad de 11 años, también amiga de su hija. Los hechos ocurrieron en tres ocasiones durante junio de 2022 y principios del año 2023. El hombre está detenido desde 2023 en la Unidad N° 15 de Batán, en Mar del Plata.

Cabe recordar que el juicio inició el pasado 16 de octubre y hubo dos jornadas de debate, en las cuales dieron su declaración ocho testigos. Entre ellos, la víctima, que actualmente tiene 15 años.

En el caso, la fiscalía pidió 16 años de prisión para el cantante, mientras que la querella solicitó 18 años y la defensa pidió la absolución. En tanto, el día martes 22 de octubre fue la última audiencia del juicio. Luego, este viernes se confirmó su condena a 15 años de cárcel.

Condenaron a un chubutense a 15 años de prisión por abuso sexual y "exhibición de material inapropiado" a una menor

En este sentido, Mauricio Varela, abogado de la familia de la víctima, reconoció que “es una condena de cumplimiento efectivo y no podrá acceder a la libertad condicional. Como mucho, alcanzará la libertad asistida seis meses antes del agotamiento de la pena”.

Sobre los abusos, el abogado sostuvo que “en el primer hecho él estaba totalmente drogado, el relato fue muy ilustrativo de una situación tremenda. Al día siguiente, la nena se despertó con muchísimo dolor”. “Ella había perdido al papá siendo muy chiquita y lo tenía como a un padre”, señaló.

A dos semanas de la desaparición de la adolescente de 15 años y su padrastro, surgió una pista en Córdoba

Y, pese a que el artista negó los hechos, el letrado aseguró que los abusos contra la menor “fueron probados por la médica”.

LOS HECHOS

Según se conoció en la denuncia, el primer hecho de abuso sexual ocurrió en la casa de "Tito" en la localidad de Mar de Ajó, donde se encontraban su hija y la amiga. En esa oportunidad, el cantante se habría metido en la habitación donde estaban las menores y habría violado a la menor de 11 años.

El segundo abuso habría ocurrido durante un viaje que realizó junto a su banda, en el cual llevó a su hija y a la amiga de la niña. Y el tercero, en una hostería de Mar de Ajó, cuando nuevamente ingresó en la habitación donde dormían las niñas, pero en esa ocasión la víctima pudo gritar y fue rescatada por un hombre.

Gran operativo en Neuquén para encontrar a un peligroso asesino que se fugó de la cárcel

EL RELATO DE LA MAMÁ DE LA VÍCTIMA

"Fui la niñera de su hija muchos años; su hija se crió con la mía desde muy pequeña. Él venía a casa siempre, se llevaba a mi hija, salían e iban de viaje. No había ningún problema", contó la mamá de la niña en una ocasión.

No obstante, durante una consulta médica en febrero de 2023, la niña le reveló a su madre que había sido abusada por "Tito". Además, la mujer reveló que el famoso cantante amenazó a su hija con el objetivo de que no contara nada de lo ocurrido. "No le cuentes a tu mamá porque la voy a mandar a matar", indicó que el artista le decía.

Vecinos destruyeron el comercio de un posible abusador

"Mi hija el tratamiento psicológico lo va a tener de por vida. La seguimos acompañando. Es un sufrimiento diario para toda la familia", recordó en ese momento.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR