Este miércoles 16 de octubre al mediodía comienza el juicio contra un reconocido cantante de cumbia acusado de abusar de su ahijada. Cabe señalar que los hechos ocurrieron en tres ocasiones durante junio de 2022 y principios del año 2023.

De esta forma, el hombre está detenido desde 2023 bajo prisión preventiva en la Unidad N° 15 de Batán, en Mar del Plata. En tanto, enfrenta una pena de hasta 6 años de cárcel por los abusos.

La primera audiencia se llevará a cabo este miércoles a las 12:30 en el Tribunal Oral Criminal N° 1 de Dolores, en Buenos Aires. Según se supo, se trata del cantante Roberto Omar Alí, más conocido como "Tito", líder de la famosa banda de cumbia “Tito y La Liga”. En este marco, el hombre está acusado de abusar sexualmente de la amiga de 11 años de su propia hija y quien también era su ahijada.

Asesinó a balazos a su novia y suegra, fue a la comisaría y confesó el doble femicidio con una aberrante frase

Según se conoció en la denuncia, el primer hecho de abuso sexual ocurrió en la casa de "Tito" en la localidad de Mar de Ajó, donde se encontraban su hija y la amiga. En esa oportunidad, el cantante se habría metido en la habitación donde estaban las menores y habría violado a la menor de 11 años.

El segundo abuso habría ocurrido durante un viaje que realizó junto a su banda, en el cual llevó a su hija y a la amiga de la nena. Y el tercero, en una hostería de Mar de Ajó, cuando nuevamente ingresó en la habitación donde dormían las niñas, pero en esa ocasión la víctima pudo gritar y fue rescatada por un hombre.

Horror: una mujer de 84 fue brutalmente asesinada a golpes y los vecinos casi linchan a uno de los ladrones

EL RELATO DE LA MAMÁ DE LA VÍCTIMA

"Fui la niñera de su hija muchos años, su hija se crió con la mía desde muy chica. Él venía a casa siempre, se llevaba a mi hija, salían e iban de viaje. No había ningún problema", contó la mamá de la niña.

No obstante, durante una consulta médica en febrero de 2023, la niña le reveló a su madre que había sido abusada por "Tito". Además, la mujer reveló que el famoso cantante amenazó a su hija con el objetivo de que no contara nada de lo ocurrido. "No le cuentes a tu mamá porque la voy a mandar a matar", indicó que el artista le decía.

Escalofriante: un hombre perdió parte de su mano tras un grave accidente con una picadora de carne

"Mi hija el tratamiento psicológico lo va a tener de por vida. La seguimos acompañando. Es un sufrimiento diario para toda la familia", concluyó. En tanto, este miércoles iniciará el juicio contra Roberto Omar Alí, por abuso sexual contra una niña.

Con información de TN, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR