CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Un nene de cinco años murió este miércoles luego de ser atropellado por un camión en el barrio porteño de Mataderos. Tras el trágico incidente, los vecinos se reunieron para reclamar mayor seguridad vial en la zona. La Justicia investiga las circunstancias del caso.

Personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad se trasladó al lugar del hecho luego de recibir una alerta en horas de la tarde. Una vez allí, los agentes constataron la presencia de un nene de cinco años que había sido atropellado por un camión ganadero. Ante esta situación, dieron aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Según informó TN, tras la llegada de la ambulancia, se dispuso un cordón sanitario para el traslado del chico al Hospital Santojanni, donde murió poco después.

El conductor del camión no se retiró del lugar luego del incidente. Por ese motivo, efectivos policiales montaron un operativo especial para evitar que los vecinos tomaran algún tipo de represalia en su contra.

“El camionero pasa en verde. El nene comienza a cruzar cuando corta el rojo y no ve el camión porque lo tapa otro”, detalló un informante a Clarín.

En reclamo por mayor seguridad vial en la zona, varias decenas de manifestantes quemaron un contenedor de basura y cortaron el tránsito en el cruce de Piedra Buena y Eva Perón pasadas las 18.30.

En diálogo con TN, Patricia, una vecina, expresó: “No es la primera vez que esto pasa. En la esquina de Zuviría y Piedra Buena no hay nadie mirando el cruce de los chicos. Tenemos un centro de salud y un jardín en cada esquina y no hay nadie vigilando el semáforo, que a veces no funciona”.

Por otra parte, la mujer denunció la inacción de los agentes que trabajan habitualmente en el lugar. “Tenemos una garita justo en esta esquina y la policía no sale nunca. Nos ignoran, como hicieron hoy, cuando pasó el accidente”, sostuvo, y agregó: “Queremos senderos seguros para nuestros chicos y que alguien los acompañe en cada semáforo”, pidió.

La causa es investigada por el Juzgado Criminal y Correccional de Patricia Guichandut, que dispuso el traslado del chofer a la comisaría y el secuestro del camión y de una bicicleta en la que se trasladaba la víctima.