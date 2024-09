Un brujo engañó a una joven para ayudarla a curar una enfermedad mortal y la abusó. La víctima de 21 años realizó la denuncia correspondiente y comenzó una investigación.

El hecho sucedió en la casa del agresor ubicada en el barrio Abasto de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En el relato que brindó a la prensa, la joven explicó que visitó al hombre porque su madre padece una enfermedad mental.

En tanto, lo conoció por la recomendación de una pareja de amigos. De esta forma, cuando fue a la casa de su agresor, el hombre le ofreció tirarle las cartas.

En ese momento, la engañó diciéndole que le quedaban tres semanas de vida y que él podía ayudarle, ofreciéndole su asistencia gratuita. La joven accedió y visitó al brujo. Sin embargo, con el correr de las semanas, la situación se transformó en abuso y acoso sexual.

“Mientras él preparaba el agua con la que me iba a curar, me dice que me quite toda la ropa, hasta la ropa interior, y que no me preocupara porque no me iba a ver nadie”, indicó. “Ahí me dice que lo que baja en él es lo que me iba a curar. Yo ya no estoy, me decía”, añadió la víctima.

Por otra parte, la mujer contó que el agresor luego le dijo que ella tenía una “maíz de una prostituta que se metía adentro mío, esto hacía que los hombres me vieran como carne”. Sin embargo, para poder quitarle eso, la obligó a decirle “sácame eso y hacéme lo que me tengas que hacer”.

De esta manera, la joven decidió hacer la denuncia por abuso contra el hombre que se hizo pasar por brujo. Además, reveló que sigue siendo acosada por su agresor. Por último, comenzó una investigación del caso.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR