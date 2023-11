El pasado sábado ocurrió un grave accidente de tránsito. Un policía chocó dos motos y mató a un niño de nueve años e hirió a su hermano de 5. El hecho ocurrió en la localidad de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires. Allí, luego del partido entre Boca y Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023, dos jóvenes primos iban en sus motos para regresar a sus casas. En una de las motos, viajaba un hombre con su sobrino de cinco años. Mientras que en la otra iban dos hermanos, uno de ellos, de nueve años.

Sin embargo, cuando circulaban por la calle Necol y Piobaorja, una de las motos en la que viajaba el niño de cinco años fue impactada por un auto de la Comisaría 7ma de Villa Centenario. De esta manera, el menor cayó sobre la calle.

Tras el accidente, desde la otra moto, frenaron y cargaron al menor para llevar al hospital. De esta manera, iban los tres hermanos en esa moto, el joven junto a los niños de nueve y cinco años. Pero fueron chocados por el mismo móvil que hizo marcha atrás. Por lo tanto, el menor de 9 años murió en el acto, aplastado por el vehículo policial. Mientras que el nene de cinco, sufrió “múltiples fracturas” y terminó internado en el hospital, aunque se encuentra fuera de peligro. Cabe destacar que tras el hecho, el policía de 21 años quedó detenido.

Según informó Télam, la investigación del caso está siendo llevada adelante por la Gendarmería Nacional Argentina. Además, un vocero confirmó que se investiga la presencia del auto policial en la zona, teniendo en cuenta que esa parte, no forma parte de su jurisdicción. Por otra parte, “tampoco correspondía a su horario habitual de trabajo”. De esta manera, se tienen en cuenta diversas hipótesis, entre ellas la de posible venta de estupefacientes o de aprietes para obtener dinero.

Cabe recordar que el policía detenido será indagado por el fiscal Carlos Pérsico, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción (UFIJ) 10 especializada en Delitos Culposos. También en el marco de la investigación, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y pericias al celular del implicado en el caso.

LOS TESTIMONIOS

“Estábamos con mi primo y mis hermanos volviendo a nuestra casa. Veníamos de ver el partido de Boca. A mi primo lo pierdo de vista porque lo chocan antes”, explicó uno de los jóvenes respecto a lo sucedido.

“Tratamos de ayudar al más chiquito y lo subo a mi moto. Cuando voy yendo, el policía va en reversa y me choca a mí también. Mi moto iba en marcha, el policía me lleva puesto, yo no lo veo. Lo único que queremos es Justicia”, agregó.

Asimismo, un tío del niño asesinado, denunció públicamente que el personal policial intentó escapar tras el hecho y que cuando los vecinos se dieron cuenta, comenzaron a disparar con balas de goma. “Queríamos socorrer y encima me reprimen a mí. Los que me tiraron fueron los mismos policías que mataron a mi sobrino”, lanzó.

Por último, una vecina reveló que el móvil policial “salió huyendo, fue una irresponsabilidad total. La criatura estaba tirada en el piso y la arrastró por el piso con el auto. Fue tremendo lo que pasó, la policía no tuvo piedad”.