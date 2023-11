Marcelo Alejandro Morales, de 23 años, fue encontrado muerto en su casa en la ciudad de Claypole en provincia de Buenos Aires el domingo, tras la final que perdió Boca por la Copa Libertadores. Se disparó con su arma reglamentaria.

El lamentable suceso ocurrió el domingo en una casa sobre calle Arturo de Bassi, en el barrio Orione, en sur bonaerense. La madre de la víctima, Verónica, relató que su hijo se encontraba de franco y que cuando terminó de ver el partido, se fue a su habitación en el primer piso.

En ese momento, se escuchó un estruendo. El joven de 23 años se disparó en la sien del lado derecho con su arma reglamentaria. Hasta el lugar llegó una ambulancia que confirmó la muerte.

“Era re fanático de Boca, si perdía estaba mal, deprimido y triste. Decía que Boca no podía perder. Estaba viendo el partido con su hermano y con su papá. Yo le decía que tenga fe, que íbamos a ganar”, contó la madre.

“Hace tres semanas le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero le dijo ‘si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. El papá pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio”, agregó conmocionada Crónica TV.

“Cuando me fui de la casa, al rato me llamó la hermana diciéndome que se había pegado un tiro. Todos los partidos que miraba con él estaba loco, era muy fanático. Puteábamos los dos juntos. No amenazó con hacer nada, ni tampoco dio indicios”, indicó su primo, quién había visto el partido a junto a él.

La línea de atención gratuita para asistencia y contención para todo el país es 0800 345 1435 .