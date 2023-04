Torturaba y humillaba a su esposa para "satisfacer" sus deseos: la obligaba a tener sexo con tres hombres a la vez

Un hombre de 36 años quedó detenido luego de recibir la acusación de golpear y torturar a su esposa, de 31, para obligarla a mantener sexo con hasta tres sujetos a la vez.

La pareja vivía en una zona rural y hace unos meses se fueron a vivir a Avellaneda, Santiago del Estero. Allí, este hombre obligaba a su mujer a acostarse con varios hombres. Además, la torturaba con baños de agua helada o no la dejaba dormir.

El caso salió a la luz el sábado pasado, cuando la víctima consiguió escapar de la casa donde su marido la retenía cautiva y fue hasta la comisaría local para pedir ayuda. “Me obliga a tener sexo con dos o tres hombres más. Dice que es una fantasía. Casi siempre son cuatro a la vez”, contó la denunciante, al relatar el calvario al que fue sometida para “complacerlo”.

"Al comienzo, pensé que bromeaba. Pero no tenemos hijos y él empezó a ponerse como loco. A casa siempre llegaban hombres que no conocía, porque él los invitaba. Y como me negaba, me pegaba y se salía con la suya. Lloraba y estoy segura de que esos hombres sabían que yo me negaba y de todos modos me abusaban, aseveró en su declaración.

Tras su confesión, la mujer fue trasladada a un centro asistencial de la misma zona, donde debió ser asistida por al menos unas 20 lesiones en distintas partes del cuerpo, por las que iba a quedar internada.

El caso quedó a cargo de la fiscal Cecilia Rímini, quien ordenó la detención del acusado por 15 días, la cual fue avalada la jueza de Control y Garantías local, Gladys Liliana Lami.

El esposo fue imputado, en principio, por el delito de “lesiones calificadas agravadas por el vínculo”. En tanto, se espera que en los próximos días se cite a declarar a los hombres que tuvieron relaciones múltiples con la mujer, a los cuales identificó. Según trascendió, la mayoría de ellos tienen esposa e hijos.