Un periodista de la localidad bonaerense de La Plata fue amenazado de muerte en la ciudad de Berisso por presuntos delincuentes, mientras realizaba un móvil televisivo para el canal A24 y dialogaba con vecinos del lugar quienes se mostraban alarmados por los robos.

El alarmante hecho fue reportado por Alejandro Pueblas durante una entrevista en vivo con frentistas de la zona, quienes se quejaban de los constantes robos en el barrio; en medio de la conversación, el cronista de exteriores reveló que un joven en las cercanías estaba simulando estar armado y amenazaba con dispararles, generando un clima de tensión y preocupación entre los vecinos.

Durante la cobertura, Pueblas pidió a las vecinas que se resguardaran en sus casas para prevenir posibles agresiones y compartió con sus compañeros lo que estaba ocurriendo.

El reconocido cronista expresó su frustración ante la falta de respuesta policial tras solicitar un patrullero, lo que generó un dilema para el equipo: continuar con la cobertura o priorizar su seguridad. La tensión aumentó cuando una moto pasó peligrosamente cerca de ellos, lo que finalmente llevó al equipo a decidir retirarse de la situación.

"La policía acá no está y la verdad, no les voy a mentir, no estamos seguros acá, rodeados de delincuentes, porque el pibe vive a menos de seis cuadras y no sabemos si estos tipos están armados o no", destacó el periodista.

“Estoy desde las 18. Y tuvieron la cara de pasar por adelante nuestro a amenazarnos. Y que ahora pasaron cuatro por la otra cuadra haciendo gestos de que nos van a meter un tiro”, añadió.

Con información de A24, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.