Hace una semana, Ezequiel Carrizo sufrió el hurto de su moto, un vehículo nuevo y en perfecto estado. A pesar de realizar la denuncia, asegura que no recibió apoyo de las fuerzas de seguridad. Ante esta situación, decidió actuar junto con un grupo de amigos para investigar por su cuenta.

“La recuperamos sólo con mis amigos. Sabíamos dónde vivía el que la robó, lo encontramos, lo seguimos y recuperamos la moto en el barrio Dos de Abril. El tipo andaba como si fuera suya, pasaba frente a los policías y ellos no hacían nada”, relató Ezequiel en diálogo con Noticiero Seis.

Bariloche y el problema de los robos de motos

El joven, visiblemente molesto, señaló que en Bariloche los robos de motos son habituales y que los casos suelen quedar sin resolver. “Siete de cada diez motos que andan son robadas según dicen acá. La policía no hace nada de nada”, afirmó.

Clausuraron un supermercado chino en la Patagonia por vender productos vencidos y comida en mal estado

Ezequiel contó que la denuncia fue tomada, pero la respuesta de las autoridades fue insuficiente. “Nos decían que la justicia estaba de feria, así que decidimos buscarla por nuestra cuenta. No sabíamos si el ladrón andaba armado o no, pero no me quedó otra”, aseguró.

Una moto dañada, pero recuperada

Gracias al seguimiento realizado, Ezequiel y sus amigos descubrieron que la moto había sido descartada en un descampado en el fondo de Valle Azul, donde la taparon con ramas para ocultarla. Aunque lograron recuperarla, el vehículo estaba muy dañado.

A pesar de los riesgos que implicó su acción, Ezequiel explicó que no podía quedarse de brazos cruzados ante la inacción policial. “Si no actuábamos nosotros, la moto se perdía para siempre”, concluyó.

Con información de Bariloche2000, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.