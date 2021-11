Tensión con la Policía: no hubo acuerdo, dejaron salir a Grazzini y los agentes explotaron

Momentos de tensión se vivieron este viernes por la tarde en la Jefatura de Policía cuando agentes que reclaman recomposición salarial y pago de deudas impidieron que el ministro de Gobierno, José María Grazzini, abandone la reunión que mantenía con referentes del Consejo de Bienestar Policial.

Sin embargo, unas horas más tarde y sin llegar a un acuerdo, el funcionario provincial logró salir de la Jefatura en Rawson, custodiado por el jefe de la Policía, Miguel Gómez. Según trascendió, el ministro de Economía, Oscar Antonena, aun estaría en el interior.

Grazzini aseguró que es "imposible pagarle a los policías $100 mil de bolsillo"

Grazzini se retiró escoltado y se subió a un auto hacia Casa de Gobierno. Por algunos minutos, los agentes se pararon frente al vehículo e impidieron que avance.

En medio del clima tenso, el director de Seguridad, Paulino Gómez -que el próximo martes abandona su cargo junto al ministro Federico Massoni y el jefe Policial- fue increpado por los manifestantes por la decisión de liberar a Grazzini.

"Entiendo el reclamo pero es nuestra obligación proteger a un ministro, no puede estar privado de la libertad, ese no es el camino", señaló en diálogo con FM Tu Lugar.

Además agregó que "nosotros tenemos sentimientos encontrados porque son compañeros, son amigos. Que sigan reclamando si hace falta, pero no encierres ni a un ministro ni a nadie".

Paulino Gómez indicó que "hay un arreglo importante pero están con los oídos cerrados. Igual a mí no me interesa, ya me voy. Yo entrego el martes el cargo", deslizó.

Los trabajadores, en tanto, expresaron su malestar en el ingreso de la Jefatura. Reclaman respuestas, falta de compromiso y que asuman las deudas con la Policía. Advierten que podrían iniciar un acampe en el lugar.