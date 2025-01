El pasado jueves, por la noche, un adolescente de 14 años recibió un balazo en la cabeza cuando cenaba junto a su familia y, tras agonizar dos días en el hospital, finalmente murió.

La víctima fue identificada como Benjamín Mansilla, quien estaba en el comedor de la casa de su padre, ubicada sobre la calle Luzuriaga al 2400, en el barrio Nuevo Alberdi Oeste de Rosario.

Según detallaron fuentes policiales, el menor comía junto a su papá y a la pareja de él cuando un grupo de delincuentes comenzó a disparar a quemarropa desde la calle hacia el frente de la casa.

Precisamente, una bala traspasó la puerta principal e impactó sobre su cabeza, mientras que las otras dos personas que cenaban junto a él resultaron ilesas y lo llevaron rápidamente al hospital Eva Perón, donde estuvo internado en grave estado y con pronóstico reservado.

Sin embargo, la bala había quedado alojada en el cráneo de Mansilla, a quien los médicos no pudieron operar de urgencia por su delicado estado. Ante esta delicada situación, el adolescente falleció.

De acuerdo al relato policial, los agresores aún no han sido identificados y tampoco se conoce cuántos eran los que dispararon contra la casa de Mansilla. Como en la zona del hecho no hay cámaras, todavía no se pudo determinar en qué vehículo se movían los atacantes.

Aunque testigos que presenciaron la escena aseguran que los agresores eran dos personas que se movían en moto, una modalidad de ataque muy común en Rosario durante los últimos años. En el lugar, la Policía encontró tres vainas servidas calibre 9 milímetros marca CBC y FLB y dos cartuchos intactos calibre 9 milímetros marca Winchester.

“Estaban comiendo y pasaron en una moto dos masculinos disparando. Tres balas pegaron en la casa y una entró, que fue la que impactó en su cabeza”, relató Georgina, la madre del nene fallecido, quien indicó que, luego del ataque contra su hijo, los asesinos “también dispararon en otra casa de la cuadra y en la esquina siguieron disparando”.

"No había tenido ningún tipo de amenazas ni problemas con nadie. Es un adolescente que tiene 14 años, pero con mente de 10 años. Estudia y se la pasa con el celular, otra cosa no hace. Más que a la casa del papá no va a ningún lado”, afirmó antes de su muerte.

Con información de TN y Eltres TV, editada y redactada por un periodista de ADNSUR