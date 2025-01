La desaparición de Yessica Antelo, de 10 años, conmueve a la comunidad de Balsa Las Perlas . La nena se arrojó al río Limay el martes pasado para rescatar a su hermano de 13 años, arrastrado por la fuerte corriente, y desde entonces no se sabe nada de ella.

Miguel Ángel, su padre, expresó su fe en que su hija aún pueda ser encontrada con vida: “Esa es mi certeza. Puede estar con vida y tal vez necesita pronta atención. Esa es mi desesperación”, dijo en diálogo. Su familia, integrada por seis hermanos, no pierde la esperanza y apela a la solidaridad de quienes viven río abajo para aportar cualquier dato que ayude a localizarla.

Movilización en redes y una búsqueda sin descanso

En las últimas horas, los familiares viralizaron un volante pidiendo colaboración a la comunidad. Según Miguel Ángel, el trabajo de las fuerzas de seguridad es “impecable", pero sienten la necesidad de sumar esfuerzos. “Queremos ayudar con la búsqueda, aportar lo que podamos para encontrarla lo más pronto posible”, manifestó.

El papá de Yessica no descarta que la nena pueda haber quedado inconsciente en algún sector del río aún no rastreado. “Puede estar en la orilla, en un lugar donde no llegamos todavía. Yo no pierdo la fe de encontrarla con vida”, insistió.

Un acto de valentía y una tragedia

El día de la desaparición, Yessica había ido con su hermano de 13 años a pasear y bañar al perro de la familia en un sector poco concurrido cerca del puente frente al balneario de Balsa Las Perlas. La familia, que llegó a Argentina hace 10 años desde Bolivia en busca de mejores oportunidades laborales, vive en esa zona desde hace poco tiempo.

"Ellos acostumbraban a ir al río con uno de sus hermanos mayores, pero ese día fueron solos. La correntada era fuerte, y Yessica se tiró al agua para ayudar a su hermano”, contó Miguel Ángel. Desde entonces, no se la volvió a ver.

La familia de Yessica, sostenida por la fe y el amor, sigue luchando para encontrarla. “No pierdas la fe. Vamos a encontrarla con vida”, aseguró su padre.

Con información de LMN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.