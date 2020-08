PUERTO MADRYN (ADNSUR) - La audiencia estaba prevista para este lunes pero se definió la suspensión porque el ex titular de la Policía de Chubut denunció a los jueces y los recusó. De esta manera hasta que no esté resuelto este punto, no se podrá discutir el monto de la pena.

La denuncia de Juan Ale fue presentada ante el Consejo de la Magistratura y plantea el mal desempeño de las funciones a los tres jueces: Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez, que dictaron el veredicto de responsabilidad en su contra el pasado 20 de agosto por los delitos de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante para dos menores, hijas de su ex pareja.

“El excomisario y exdiputado Juan Luis Ale recusó al Tribunal que lo condenó y a la fiscal de la causa. Hoy estaba previsto que se pida su pena por la condena por abuso sexual a dos menores.”— seba torres on Twitter Link seba torres on Twitter

Tal como destaca EQS Notas, el motivo de la presentación está ligado con la divulgación del veredicto de carácter privado y reservado antes de ingresar a la sala de audiencia a un medio de comunicación, el cual lo publicó íntegramente al mismo instante que se estaba celebrando la audiencia.

Las pruebas que surgen y han sido constatadas y certificadas con los registros de audios y video de los hechos, donde se solapa la audiencia de lectura con la publicación en una red pública, desde la mirada del denunciante, advierte la animosidad de divulgar el veredicto de responsabilidad con una falta total de responsabilidad y faltando a los deberes de ética que deben guardar los magistrados.