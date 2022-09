Sigue grave la nena de 12 años apuñalada en Caleta Olivia: "No sabemos si queda con muerte cerebral"

Luisana tiene 12 años y se encuentra internada con “pronóstico reservado” luego de haber sido apuñalada salvajemente el sábado, por dos chicas de 13 años durante los festejos por el Día del Estudiante en Caleta Olivia, Santa Cruz. Fue apuñalada en el cuello y recibió distintos cortes en la cabeza.

Su abuela Elsa relató que la nena “llegó sin vida al hospital” done fue trasladada e urgencia, luego de ser atacada en una plaza.

“Mi nieta tuvo dos paros cardíacos. En el hospital la reanimaron y ahora ella está en estado crítico, tenemos que esperar 72 horas y no sabemos si queda con una muerte cerebral, es lo que nos están diciendo”, lamentó.

Asimismo, la mujer dijo que su nieta estuvo tirada 20 minutos, se desangró ahí " la Policía filmaba y según la gente de la ambulancia, la Policía no daba el OK para que venga. Mi hijo se vino corriendo porque no conseguía vehículo mientras ella seguía tirada. Acá todos tienen muchas responsabilidades”, afirmó.

Murió el joven que luchaba por su vida tras protagonizar un vuelco donde falleció su papá

Sobre la situación de las agresoras, Elsa comentó que estuvieron dos horas demoradas y luego quedaron en libertad. “Parece que las felicitaron y estuvieron en un cumpleaños de 15 después”, dijo según publica Truncado Informa.

“Mi nieta fue a ver un festival, no andaba loqueando, nada malo y por que a dos pibas no les gustó la cara no la pueden atacar, son asesinas. Si quieren que me desmienta, no voy a hacer cuando vayan al hospital y vean el ‘rasguño’ que le hicieron a mi nieta”, manifestó.

Finalmente, pidió a quienes hayan grabados videos del brutal ataque a su nieta que los bajen y ya no los compartan. “Mi nieta tendrá 12 años pero tiene una familia fuerte detrás y con mucha fe”.