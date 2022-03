Sesiona el Consejo de la Magistratura en Comodoro y resolverá si admite una denuncia contra el fiscal Rivarola

El Consejo de la Magistratura de Chubut tiene previsto sesionar este lunes en Comodoro Rivadavia, con la celebración de concursos para cubrir vacantes Juzgados Laborales de Comodoro Rivadavia, mientras que fue suspendido el examen para acceder a Juzgados de Familia de esta ciudad, según explicó el presidente del organismo, Tomás Malerba.

También se conocerá el dictamen de la comisión de admisibilidad en torno a la denuncia contra el fiscal Fernando Rivarola, quien fue denunciado por una de sus colegas por maltrato laboral.

En el orden del día están previstos los concursos de antecedentes y oposición para cubrir dos vacantes de jueces laborales en Comodoro Rivadavia, además de otras dos vacantes para jueces de refuerzo en ese mismo fuero local.

Malerba informó que la instancia para evaluar candidatos a jueces de Familia quedó suspendida, a raíz de la renuncia de la jurista invitada que se conozcan dictámenes de las comisiones de admisibilidad sobre denuncias formuladas contra magistrados.

“Hubo un planteo que se hizo en relación al juzgado de Madryn porque una de las postulantes recusó a la jurista invitada, quien presentó su renuncia indeclinable a participar”, reseñó Malerba, quien lamentó la situación porque la justicia de Familia en Comodoro está saturada, con alrededor de 30 denuncias por mes y una sola jueza en funciones.

Entre los temas a tratar se cuentan también los dictámenes de las comisiones de admisibilidad por para resolver si se aceptan o rechazan denuncias presentadas contra magistrados en funciones, entre ellas la del fiscal Fernando Rivarola, quien fuera denunciado por la fiscal Florencia Gómez por situaciones de presunto maltrato laboral.

Otro de los casos que se prevé tratar es el de la camarista Cordón Ferrando, de Trelew, que fuera denunciada por un abogado de Comodoro Rivadavia a raíz de su actuación en un caso que la tuvo como conjuez del Superior Tribunal de Justicia.

Tal como informó ADNSUR, por otro lado, no se prevé el tratamiento de las denuncias contra la jueza Mariel Suárez, a raíz de que no ingresó hasta el viernes último el sumario elaborado por el Superior Tribunal de Justicia, al menos hasta el viernes último.