La búsqueda de Dante Celestino Palma, un hombre de 43 años residente de San Patricio del Chañar desde hace 15 años, tiene en vilo a toda la comunidad. Según informaron desde la Policía de Neuquén, el incidente ocurrió el pasado miércoles por la tarde, cerca de las 16 horas, cuando Palma disfrutaba de una jornada junto a su familia en las costas del río Neuquén.

Por razones que aún se desconocen, Dante ingresó al agua y no logró salir. Dos familiares intentaron ayudarlo desesperadamente, pero no pudieron rescatarlo. Desde entonces, comenzó un operativo de búsqueda que no ha dado resultados positivos.

Un despliegue multidisciplinario en el río

Desde el miércoles, las fuerzas de seguridad trabajan de manera ininterrumpida para localizar al hombre. Participan efectivos del cuartel de Bomberos de la Policía, personal de la Comisaría 13, agentes de Seguridad Ciudadana de la municipalidad, y Bomberos Voluntarios de Centenario y San Patricio del Chañar.

El jueves, el equipo de Rescate Acuático intensificó las tareas con búsquedas por agua. “Hoy se reanudarán las tareas, primero con los kayak de bomberos y en horas de la tarde colaborará Bomberos Centenario con embarcación y buzos. También se realiza un operativo por tierra”, detalló el comisario Walter Aguilar, quien está al frente del operativo.

Quién es Dante Palma

Dante Celestino Palma es oriundo del norte del país, de tez trigueña, ojos marrones, cabello corto y contextura delgada, con una altura aproximada de 1.70 metros. Según los informes preliminares, la familia desconoce exactamente qué ropa vestía al momento de su desaparición.

El hombre era conocido en San Patricio del Chañar por su vida tranquila y su amor por la naturaleza. Vecinos y amigos se han unido en cadenas de oración, esperando noticias alentadoras sobre su paradero.

Con información de LMN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.