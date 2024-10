El pasado martes por la madrugada, una mujer policía asesinó a sus dos hijos mientras dormían y terminó detenida, generando conmoción en todo el país.

El hecho generó conmoción en San Luis, donde Marina Abigail Silva se desempeñaba como Subinspectora de la Policía, cargo que debió dejar tras matar a tiros a Bautista Funes (2 años) y Sofía de La Rocha (7 años).

De acuerdo a las investigaciones, Silva atravesaba una profunda crisis económica con deudas cercanas a los 7 millones de pesos con distintas entidades bancarias y financieras.

LA ESCALOFRIANTE CARTA QUE DEJÓ SILVA TRAS MATAR A SUS HIJOS

El pasado miércoles y en el marco de la primera audiencia, se dio a conocer una de las cartas que dejó Silva en el cuaderno de uno de sus hijos y expresó que"yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise que no le falte nada a los niños".

“Perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie. Pero necesito paz. Pa y ma los amo, hermanos, gracias por todo y Jonathan perdón también, te amo”, habrían sido las palabras que utilizó la asesina tras cometer el aberrante crimen.

“Los amo tanto, Bauti y Sofía, necesito que estemos juntos”, cerró Silva, quien justificó sus acciones al señalar que no quería que sus hijos se convirtieran en una carga para nadie.

Al día siguiente y en la formulación de cargos, solicitaron prisión preventiva de 120 días y la imputaron por homicidio doblemente calificado.

Con información de El Diario de la República, editada y redactada por un periodista de ADNSUR