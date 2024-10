Este martes por la mañana, una mujer policía de 30 años asesinó a balazos a sus hijos de 2 y 7 años, y escapó.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre el barrio Los Fresnos de la localidad de Juana Koslay, San Luis. Allí, Marina Abigail Silva cometió un doble crimen y luego le envió un crudo mensaje de WhatsApp a sus hermanos.

La uniformada fue quien decidió llamar a la comisaría del lugar y confesar el asesinato, dejando dos escalofriantes cartas antes de escapar. Sin embargo, y casi en simultáneo, escribió en el chat familiar y congeló a todos.

Momentos después del episodio, en la mañana de este martes, la asesina llamó a la comisaría del lugar y confesó lo que había hecho. “Perdónenme hermanos lo que hice”, escribió.

Horror: una mujer policía asesinó a sus hijos y dejó dos escalofriantes cartas antes de escapar

Luego de un intenso operativo policial, Silva terminó detenida y su padre arribó al lugar, donde manifestó que "no quiero ni hablar con ella, ya le dije al jefe de Policía que no quiero saber nada, no quiero que me la pongan enfrente mío”.

“Si tenés algún problema, arreglátelas vos, tenés dos angelitos que no molestaban a nadie”, lamentó el hombre tras la irreparable pérdida de sus nietos, afirmando que su hija tenía deudas y habría involucrado en reiteradas ocasiones a la familia.

Con información de El Doce Tv y TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR