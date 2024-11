Se cumplieron cinco meses desde que desapareció Loan Danilo Peña, en la provincia de Corrientes y en las últimas horas, se conoció el audio de una conversación entre Laudelina (la tía del menor) y un jefe policial de la zona.

Según puede escucharse en la grabación, la mujer le comentaba al oficial durante esta llamada: “Ahí es cuando me suena el celular y me avisan que faltaba Loan”, para luego hablar de una camioneta que “frenó en la curva cuando se iba para la escuela. Yo estaba en la curva esa del camino”.

Y continua el relato: “Ahí se frenó, se bajaron la pareja y la señora vino para atrás. Él bajó y abrió la caja de la camioneta, para mi lo metió ahí. Él me dijo que iba al hospital y que avisaba a la policía”.

Por último, la mujer expresaba también que: “Me dijo que siguiera buscando, pensé que cuando llegara a la comisaría o al hospital iba a avisar algo pero no. Disimulando buscándole y ahí me dio la zapatilla. Ella se fue conmigo hasta la casa”.

RATIFICAN LA PRISIÓN PREVENTIVA PARA WALTER MACIEL

La semana pasada la desde Cámara Federal de Corrientes ratificaron la prisión preventiva del ex comisario Walter Adrián Maciel, en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña hace 5 meses en dicha provincia.

Desde la defensa del ex oficial apuntaban con la posibilidad de que este consiguiera la prisión domiciliaria, pero desde el sistema de justicia de la provincia evitaron liberarlo hasta ahora, estando detenido por el momento en el en el penal de Marcos Paz.

Tal decisión se dio luego de un recurso de apelación presentado por la defensa del ex comisario y desde el Poder Judicial consideraron que su liberación podría llegar a implicar un entorpecimiento de la causa o un posible peligro de fuga.

Con información de Radio Mitre, redactado y editado por un periodista de ADNSUR