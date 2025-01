Matías Gensana, de 24 años, perdió trágicamente la vida la mañana del jueves 3 de enero de 2013, cuando sin dudarlo se arrojó al mar para socorrer a dos niños.

El joven ingresó al mar junto a su primo, para intentar ayudar a dos niños que no podían salir de la rompiente, en un día que existía mucho oleaje y no se podía ingresar al agua. El hecho se produjo a ochenta metros de la delegación municipal de Playa Unión, en el denominado sector Nº 5 de los guardavidas, que en ese horario no cumplían funciones.

Los dos niños fueron socorridos y salieron del mar, al igual que su primo, que recibió ayuda de dos policías.

Sin embargo, cuando quisieron rescatar al joven de 24 años, ya sus fuerzas se habían perdido para luchar contra la intensa corriente y el mar se lo llevó, generando no sólo congoja y dolor de quienes estaban en el lugar, sino de gran parte de la comunidad capitalina.

Cómo y dónde se debe renovar el beneficio de transporte gratuito por discapacidad en Chubut

EL RECONOCIMIENTO A UN HÉROE

A 12 años del trágico hecho, el cuerpo de Guardavidas de Playa Unión le dedicó un emotivo homenaje en sus redes sociales.

“Matías Gensana dio lo más preciado que tiene un ser humano: la vida. Lo hizo salvando la vida de un niño, honrando, de esa manera, su vida y su desaparición en un inmenso ejemplo de amor al prójimo”, valoraron tras recordar su valentía en pos de querer ayudar al prójimo.

El cuerpo del joven héroe fue encontrado 10 días después de la tragedia por un pescador en un sector ubicado al norte del balneario, conocido como “Los Palos”, en la zona de las canteras.

Las infracciones viales en Chubut aumentaron un 44% en el 2024

Con información de Guardavidas de Playa Unión, editada y redactada por un periodista de ADNSUR