Homenaje a Matías Gensana en Playa Unión: inauguraron un monolito para el joven que intentó socorrer a dos niños en el mar

Este martes se llevó a cabo en Playa Unión un sentido acto para inaugurar una placa en homenaje a Matías Gensana, el joven de 24 años que se ahogó en 2013 al intentar socorrer a dos niños en el mar. El monolito fue ubicado junto al monumento de Las Toninas.

El acto tuvo lugar en el mismo sitio donde Matías perdió la vida, en un episodio heroico y de amor al prójimo. La colocación del monolito se logró gracias a las acciones de homenaje y reconocimiento hacia el joven que se propiciaron desde distintos ámbitos y el Concejo Deliberante de Rawson, haciendo efectiva la ordenanza N° 8549.

Se hizo mención a que Matías “ha sido un luchador social de las causas, convencido de aportar su granito de arena a la comunidad, con principios que le fueron otorgados por una familia con valores. Además se realizó una oración y se esparció agua vendita entre los presentes.

Matías Gensana, se ahogó el jueves 3 de enero de 2013 en horas de la mañana, cuando, junto a su primo, socorrieron a dos niños que no podían salir de la rompiente, en un día que existía mucho oleaje y no se podía ingresar al agua. El hecho se produjo a ochenta metros de la delegación municipal de Playa Unión, en el denominado sector Nº 5 de los guardavidas, que en ese horario no cumplían funciones. Los dos niños fueron socorridos y salieron del mar, al igual que su primo, que recibió ayuda de dos servidores públicos policiales.

Sin embargo, cuando quisieron rescatar al joven de 24 años, ya sus fuerzas se habían perdido para luchar contra la intensa corriente y el mar se lo llevó, generando no sólo congoja y dolor de quienes estaban en el lugar, sino de gran parte de la comunidad capitalina. Matías Gensana dio lo más preciado que tiene un ser humano: la vida. Lo hizo salvando la vida de un niño, honrando, de esa manera, su vida y su muerte y una escala de valores que le fue otorgada desde el seno familiar.