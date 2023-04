Sarmiento desdoblará las elecciones municipales y se votaría cuatro veces en el año

El Municipio de Sarmiento busca anticipar sus elecciones municipales, para elegir a las autoridades locales en forma independiente de las elecciones nacionales, lo que podría implicar también un calendario diferenciado de la fecha provincial, en caso de que el gobernador Mariano Arcioni también decida desdoblar los comicios para elegir su sucesor.

“Lo estamos evaluando –confirmó el intendente Sebastián Balochi, en diálogo con ‘En Líneax630’-, hay muchas fechas posibles para dar esa discusión, en el convencimiento pleno de que Sarmiento tiene que dar una discusión sobre qué ciudad queremos seguir construyendo. Creo que los sarmientinos debemos tener esa libertad de poder votar la proyección que la ciudad tendrá en los próximos años, en su desarrollo productivo y en los servicios en infraestructura”.

DESDOBLADO DE NACIÓN Y PROVINCIA

El jefe comunal indicó además que la Carta Orgánica Municipal le da esa prerrogativa al Poder Ejecutivo Municipal, para determinar una fecha propia, cumpliendo con los plazos legales de antelación, es decir al menos 90 días de plazo previo.

“También es una realidad que si el gobierno provincial decide adelantar, estaremos pendientes de qué calendario fija, para que no coincida con el nuestro”, advirtió.

Es decir que si Provincia desdobla, los sarmientinos votarían no menos de 4 veces: para elegir intendente, luego gobernador y posteriormente las PASO para seleccionar candidatos a diputados nacionales y Presidente, además de las generales de octubre.

La definición de la fecha es inminente, según anticipó, a partir de reuniones que sostuvo “con varios sectores en todo este tiempo”, al tiempo que proyectó también sus aspiraciones para ser reelecto en el cargo:

“Venimos hablando con varios sectores para conformar un frente. Es importante que el municipio tenga buenos gestores no y yo soy parte de un equipo, lo digo siempre, nada de lo que hemos logrado hasta ahora es producto del esfuerzo de una sola persona. Estoy muy agradecido al equipo de gobierno que me que me viene acompañando desde el inicio de la gestión”.

En igual sentido, añadió, “hay muchos recambios en los equipos de gobierno, pero yo he tenido la suerte de que se han mantenido firmes. Más allá de que esto lleva un cansancio también en lo personal, el deseo de hacer cosas siempre es superador y está por encima de cualquier cansancio que podemos tener. Esto nos convoca a seguir adelante y nos renueva las energías”.