A días de las elecciones PASO en Buenos Aires, el precandidato a diputado nacional Leandro Santoro se expuso a las preguntas del periodista Julio Leiva para hablar de sus propuestas, entre otros temas, entre los cuáles surgió el nombre de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese marco, Santoro reconoció que la vicepresidente "tiene un liderazgo emocional que Alberto no ha logrado construir todavía" y a su vez, comparó: "Cristina es Gilda", así lo expresó el precandidato del Frente de Todos en una entrevista en Filo.elecciones, en Filo News, que se emite por Youtube.

En esa línea, explicó: "Tiene una cosa mística. La gente la ve y es increíble. Si caminaste alguna vez con ella o la viste caminar a ella por los barrios más humildes y es impresionante. Hay un sector que la odia y hay un sector que la ama, pero el que la ama, la ama de manera más intensa del que la odia".

"Es muy impresionante. A mí me pasa cuando te llama Cristina, te ponés contento porque la vas a ver y cuando la fuiste a ver y volviste, esté donde estés, todos te preguntan todos los detalles, desde qué tenía puesto, qué te dijo, cuánto tiempo tuviste ¿eso quién lo genera? No lo genera nadie más creo en la Argentina, nadie más", afirmó Leandro Santoro.

Por otro lado, el dirigente político del peronismo reconoció que "no le gustó" lo sucedido con el Vacunatorio vip y "los que se adelantaron en la cola". También dijo que hubiese preferido que se haya explicado "rápido" lo de Pfizer.

En ese sentido, remarcó que la foto del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en Olivos en plena cuarentena "no repercutió" en el electorado y no tendrá impacto en las PASO. Aunque aclaró: "La gente no me pregunta por la foto. Estuvimos mal, bah estuvo mal Alberto, porque es una responsabilidad individual. Por lo menos el presidente no ocultó lo que pasó, no se justificó, pidió disculpas y dijo que no iba a volver a ocurrir. Así que te lo digo, que eso es un garrón". Y reveló que cuando se enteró, pensó: "Me quise matar, como cualquiera, me sorprendió".