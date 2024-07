La trama que rodeaba a Loan Danilo Peña, a 43 días de su desaparición, dio un sorprendente giro en las últimas horas.

Laudelina Peña, tía del nene desaparecido en Corrientes y quien inicialmente había acusado a Carlos Pérez y María Victoria Caillava de provocar un accidente que habría causado la muerte del menor, se retractó de su testimonio y reveló que todo había sido orquestado por su exabogado, José Fernández Codazzi.

LA ESCALOFRIANTE CONFESIÓN DE LAUDELINA SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LOAN

En una declaración realizada por videollamada desde la cárcel de Ezeiza, Peña admitió que su denuncia inicial había sido falsa y que Fernández Codazzi le había ofrecido $50.000 para implicar a Pérez y Caillava en el supuesto atropello de Loan, según el video que publicó TN.

"Habían ido a tomar naranjas y el nene se volvió solo... no fue para la casa de la abuela, fue hacia el camino de su casa", relató Peña en un video al que tuvo acceso TN. En las imágenes, la testigo narra cómo supuestamente vio una camioneta detenerse tras un impacto, seguida por la aparición de Pérez y Caillava, quienes, según ella, levantaron a Loan y lo colocaron en la caja del vehículo.

Peña explicó que continuó buscando a Loan en el campo pese a "saber" que no estaba perdido, alegando amenazas de Caillava: "Me dijo que me iba a matar a mí y a mi familia y que me iba a fundir todo", afirmó.

Sin embargo, el 16 de julio, Peña descartó definitivamente la versión del accidente y acusó a Fernández Codazzi de orquestar todo el engaño. Ahora, el exabogado es objeto de una investigación judicial.