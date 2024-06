Un grupo de ladrones rompió el portón del garage de un edificio, robó una bicicleta y sacó un cuatriciclo empujándolo. Los motochorros quedaron grabados en las cámaras de seguridad, y dejaron abandonado el vehículo en la vereda.

El robo ocurrió este miércoles cerca de la medianoche, en un complejo de departamentos ubicado en la calle Antártida Argentina al 60. Seis personas a bordo de tres motos llegaron al lugar, abrieron el portón e intentaron arrancar el cuatriciclo.

Los ladrones se encontraron con que el vehículo no tenía colocada la batería, por lo tanto no pudieron hacerlo arrancar y lo dejaron abandonado.

"Se ve que ya habían roto el cierre centralizado de la cochera, porque se abre a distancia con un control y es seguro, pero bajaron dos y la abrieron sin ningún tipo de problemas", dijo el dueño del cuatriciclo en diálogo con La Mañana de Neuquén.

Los ladrones pudieron ingresar con sus motos al lugar y revisar para ver qué podían llevarse. Agarraron la bicicleta de un vecino y se la llevaron.

Los delincuentes intentaron de todas formas llevarse el cuatriciclo, empujándolo hasta la esquina. Al ver que demandaba demasiado esfuerzo, decidieron abandonarlo.

El dueño del vehículo declaró que no pudo realizar la denuncia. “Aunque todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, no se les puede ver la cara porque todos tienen cascos puestos. Solo se ve que son seis y tres motos, no sabemos si había más gente esperándolos”.

Por último, observó asombrado: "Levantan el portón, revisan y se llevan las cosas en menos de tres minutos, es impresionante la velocidad con la que atacan. Hasta pudieron llevarse un cuatriciclo, con lo que pesa, en menos de tres minutos. Cada vez están peor".