Robaron a "Guerrero", su caballo y hasta se comieron unas hamburguesas antes de escapar: "Queremos que aparezca sano"

Durante la noche del miércoles, delincuentes se robaron un caballo pelo picazo del terreno de una familia en el barrio Rodríguez Peña, ubicado en zona norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y herramientas que habían en el lugar. Los dueños buscan recuperar al animal y aseguraron que es “super manso”.

En diálogo con ADNSUR, Jonathan, uno de los integrantes de la familia damnificada indicó “en Rodríguez Peña tenemos el burro y ese caballo que se ve en la foto, en un terrenito que mi familia tiene. Anoche se robaron el caballo, rompieron candados y entraron. Se quisieron robar el burro pero se ve que no pudieron, se llevaron herramientas, y hasta se dieron el lujo de meterse a una casilla a comerse unas hamburguesas ahí”.

“Tienen el descaro de romper una ventana de la casilla, meterse adentro y comer. Estaba la sartén con aceite. Después se fueron”, relató.

El joven se mostró sumamente indignado e insistió en que “lo material es lo de menos”. Lo más importante para ellos es recuperar el caballo.

“Es super manso, andaban chicos, gente grande, es conocidísimo en el barrio, lo querían todos”, expresó.

“Este caballo lo tenemos desde muy chiquitito y lo criamos junto con el burro, en la misma estancia, mi viejo trabajó toda su vida en el campo, yo me crié entre caballos. Es un vínculo muy cercano que se hace. Lo hemos usado a modo recreativo y para trabajo también. Es un animal recontra noble, inteligente, que aprende. Era un regalo de un amigo muy querido de mi viejo. El nombre es por el apellido del hombre que se lo dio", recordó Jonathan. Tiene cuatro años, lo trasladaron al barrio Rodríguez Peña para darle un mejor cuidado.

El mal momento de la familia ante la incertidumbre de no saber adónde está Guerrero y quién se lo robó. “La ansiedad y la angustia te la dispara a niveles que solamente el que lo pasa lo siente. No nos interesa lo material, ni pensamos en eso. Queremos que aparezca y que esté sano”. “Somos gente de laburo, no tenemos ni una multa hecha. Jamás tenemos problemas con nadie”.

LA NOTICIA DEL BURRO

“El burro había sido noticia hace un tiempo en ADNSUR, porque lo estábamos trayendo del campo al veterinario. Este gente se lo quiso robar y evidentemente el burro se empacó”.

El hecho había ocurrido el 13 de mayo del 2024, sobre la Ruta Provincial N°27 y a 70 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Allí, se encontraba personal de la División de Seguridad Rural y Caballería, realizando un control preventivo en la zona.

En el operativo, controlaron la camioneta y luego, observaron que en la parte trasera, sobre la caja, llevaba un burro, sin marca visible, ni guía de transporte y tampoco con Documento Único de Tránsito (DUT) necesario para estos casos. Por lo tanto, le realizaron una infracción a la Ley de Marcas y Señales.

Si bien el animal debía ser secuestrado por procedimiento, quedó a cargo de su dueño, teniendo en cuenta que la dependencia policial no contaba con las instalaciones acordes para el secuestro del animal, ni veterinario ni alimento. De esta forma, fue trasladado a una estancia ubicada sobre la Ruta Provincial 37 y luego regresó con su familia.