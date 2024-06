Este miércoles, luego de idas y vueltas, Fernando Burlando confirmó que será el abogado de la familia de Loan. El reconocido letrado había desistido de acompañar a la familia del menor perdido, al señalar que “era todo muy raro”. Sin embargo, confirmó esta tarde a la prensa que sí se hará cargo de la defensa.

“Se perdieron 11 días, no sirve perder el tiempo. No asumí antes porque había una diferencia de criterios y de tiempos. En estos días los profesionales que estaban a cargo tenían que tener acceso a la causa y no lo tenían. Sin acceso a la causa era muy difícil hacernos cargo”, señaló.

“Sobre las personas que están detenidas, hay elementos de prueba que generan un estado de sospecha. Esta puede ser una buena orientación, sin perjuicio de que hay que terminar todos los caminos de investigación”, agregó al programa Está Pasando de TN.

Cabe recordar que este miércoles, la ministra de Seguridad de la Nación, confirmó que una investigación confidencial. "Cada dato que se haga público pone en peligro a Loan", señaló. En tanto, el objetivo será no entorpecer la causa.

Además la causa será trasladada a la Justicia Federal e implicará la colaboración de la Policía, Gendarmería y Prefectura.

QUIÉNES SON LAS PERSONAS DETENIDAS POR EL CASO LOAN

🔸Antonio Bernardino Benítez: tío político de Loan. Él participó del almuerzo familiar el 13 de junio y reconoció que fue con Loan y otros cinco menores a buscar naranjas. Fue el primer sospechoso detenido.

🔸Mónica del Carmen Millapi: participó del almuerzo junto a su pareja, Daniel Ramírez. Ambos declararon que fueron a recolectar naranjas con , Antonio Benítez, Loan y otro cinco niños.

🔸Daniel Ramírez: conocido como "Fierrito", es el único de los primeros tres detenidos que no declaró hasta el momento, según publica Minuto Uno.

🔸Victoria Caillava: exfuncionaria municipal. Estaba en el almuerzo junto a su esposo Carlos Pérez. Fue detenida luego de que los perros hallaron rastros odoríferos de Loan en uno de sus dos vehículos. Un día después de la desaparición de Loan, se fueron de 9 de julio en ese auto.

🔸Carlos Pérez: ex miembro de la Armada que participó del almuerzo también. Según aseguró, junto a su esposa se retiraron antes que los primeros tres detenidos fueran a recoger naranjas.

🔸Walter Maciel: comisario de la comisaría 9 de Julio. Es sospechoso de encubrir la maniobra para el posible rapto del niño al demorar el inicio de la búsqueda y centrarse solamente en la hipótesis de la pérdida. Es la persona que autorizó a Caillava y Pérez a salir de la localidad a pocas horas de que suceda la desaparición de Loan.