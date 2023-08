Un joven fue detenido durante la mañana del domingo en Comodoro Rivadavia tras intentar robar un auto del interior del estacionamiento de una empresa y ser perseguido por un empleado.

El caso se produjo alrededor de las 11:00 en Avenida Congreso al 1000, del barrio Abel Amaya, donde funciona la empresa Patagonia Argentina.

Allí, el hombre fue descubierto mientras intentaba forzar un vehículo, que, por estar dentro del predio, estaba con las llaves colocadas y las piertas abiertas.

Sin embargo, al ser descubierto por un empleado buscó escapar del lugar, sin poder llevarse el Chevrolet Corsa.

Al llegar la policía, los empleados le marcaron el recorrido del hombre, e incluso uno lo había perseguido y dio los datos a los efectivos, que lograron aprehenderlo por “hurto en grado de tentativa”.

RELATO: Se recibe llamado telefónico de parte de los empleados de la mencionada empresa quienes ponen en conocimiento de que un masculino cual vestía un pantalón de jeans y campera de jeans, medio relleno bajito estatura, el cual había intentado sustraer un vehiculo en el interior de la empresa. El rodado damnificado es un Chevrolet Modelo Corsa dom FEA 089 color blanco. En este sentido se acerca hacia el lugar personal policial, quien logra dar con el masculino descrito sobre la calle Tomas Pedraza y Avda Chile a unos 100 metros lugar hecho. No obstante había sido perseguido por uno de los empleados de la empresa quien indicó personal policial sobre ubicación autor hecho. Se procedió aprehension masculino averiguación delito hurto gdo ttva, constituido personal policial empresa, y luego entrevistarse con damnificado, mismo refiere que el ahora aprehendido habia querido sustraer su rodado el cual se encontraba con llave puesta y puertas abiertas (por encontrarse dentro patio empresa), a su vez no se constata daños sobre rodado ni faltante alguno (estando dentro vehículo pudo haberse hecho con algun otro elemento). En este sentido, y dado hecho, se procede aprehension sujeto quien es anoticiando motivo detención siendo conducido hacia sede policial fin dar aviso autoridades judiciales pertinentes.

OFICIAL ACTUANTE Of. Subinsp Braian Aranda

M.P.F. Dra Aylen Piccolo.

OFICINA JUDICIAL Dr Leandro Robledo, quien refiere sujeto aprehendido queda disposición Dr. Alejandro Soñis.

Obs. Detenido una vez atendido en hospital regional, será trasladado hacia cria 3era ciudad, donde pernotara hasta la celebración de la audiencia de control detención.-