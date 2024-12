Este sábado se registró un intento de robo en Centenario, donde el ladrón terminó herido. El episodio ocurrió en un parque de diversiones, donde la víctima se defendió del ataque.

Según precisaron las fuentes policiales, el robo se registró en un predio ubicado al costado de un tramo de la Ruta 7 de Centenario. El joven que cuidaba las instalaciones del parque fue sorprendido por un desconocido que intentó robarle.

En ese momento se produjo un forcejeo, y el trabajador agarró un cuchillo tipo tramontina para defenderse. El delincuente terminó con varios cortes y luego escapó del lugar sin poder concretar el robo.

La víctima llamó a la policía, quienes arribaron rápidamente al lugar. Una vez allí, constataron los hechos y dieron lugar a la intervención de criminalística.

Los peritos encontraron manchas de sangre en el lugar, pero no lograron establecer si se debían a la defensa del joven.

En cuanto al asaltante, no pudo ser encontrado, ya que no se presentó en el hospital ni en otro centro de salud. La policía estima que no sufrió lesiones de gravedad, aunque aún se encuentra intentando dar con su paradero.

Con información de Diario Río Negro