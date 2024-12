INSEGURIDAD Brutal asalto a un abuelo: ladrones lo maniataron, le pegaron y le robaron todos sus ahorros La víctima de 88 años fue sorprendida por los delincuentes este miércoles por la madrugada. "Tenía miedo de que me maten, esquive dos puñaladas que si me daban me mataban", señaló angustiado.