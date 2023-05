La muerte de Nelson Blas Maldonado, conocido como "Yiyo", causó gran conmoción en Comodoro Rivadavia. El hombre de 71 años perdió la vida en un trágico incendio que ocurrió el lunes por la tarde en su casa en Kilómetro 8.

A pesar de que los bomberos lo encontraron inconsciente en un baño y realizaron maniobras de reanimación, no pudieron salvarlo.

Nelson era conocido como “Yiyo”. Fue bombero voluntario de la ciudad y había formado parte de la primera fila del Destacamento N° 2 de Km.8. “Malvinas Argentinas”.

La Asociación de Bomberos Voluntarios lo despidió en sus redes sociales, expresando sus condolencias y compartiendo fotos del recuerdo de su paso por la institución bomberil.

"Vuela alto yiyo, Dios quiera que se te despida con todos los honores merecidos", escribió una vecina recordando su gran vocación de servicio en favor de la comunidad.

Desde la vecinal de Standar Norte también despidieron al querido vecino de la zona norte de Comodoro.

Pero además de su vocación por el servicio público, "Yiyo" tenía una gran pasión por la ruta y era conocido en el mundo motoquero.

Choikes Nómades Argentina M.C también lo despidió con tristeza, deseándole “un buen viaje a las rutas eternas y acompañando en el dolor a su esposa y familia”.

Fueron varios de sus amigos de “ruta” aquellos que conoció en cada encuentro que se desarrolló por el país, que lo despidió con sentidos mensajes y condolencias a su familia.

“Por más que lo intentamos no se pudo , ya era tarde. Me quedan los lindos momentos vividas, las aventuras en moto , las peleas y las risas. Me imagino que estas en restinga con “la beluga” esperándome para el cafecito. Buenas rutas”, fueron otros de los tantos sentidos mensajes para este vecino, recordado por la comunidad en un triste día,

