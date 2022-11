Durante dos años, Samir Abdin Isnardez Diego deberá fijar domicilio, presentarse mensualmente ante la Secretaría de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, no tener, portar ni usar armas, no cometer nuevos delitos y no incurrir en el público consumo de alcohol o estupefacientes, según el fallo al que tuvo acceso ADNSUR.

El involucrado tiene 25 años, vive en pareja y tiene un hijo. Como pintor cobra unos $ 3.000 por día, de lunes a sábado. El joven admitió su responsabilidad en un juicio abreviado.

La noche del 25 de octubre de 2018, personal de la Comisaria Segunda y División Canes en un control de identificación de personas en Pasaje Los Patos al 2200 le pidieron que se detenga y se baje de su Chevrolet S 10. En la puerta del conductor había a simple vista dos envoltorios de marihuana en una bolsa de nylon. Además hallaron dos paquetes de papel engomado, un picador metálico y una balanza. Durante el palpado de seguridad el involucrado de manera espontánea admitió: “Es mío eso que está ahí, me hago cargo”. Luego se le hallarían envoltorios, cannabis suelto y una pipa de plástico.

En su celular hallaron varios mensajes propios y ajenos de este estilo: ¿Ni un churro amigo?/Me llevás donde cococho, tengo que ir a buscar una huevada, papusa/Mañana pego algo de faso, ahora en un toke ya me voy con mi vieja pero mañana sí o sí bolas/¿Y si pegan más cantidad le hacen precio?, te tiene que hacer precio si son 5 gr/Me re pincharon las flores jajaj/Ayer me convidaron unas sativas que estaban re ricas /Che vos conseguís onda de faso?? Xq me dicen q ahí zarpada/Llegó la tía sarpada en rica!! Avisá bro/Capaz más rato me pego un vueltín si no hay Ramón x ningún lado/Llego la tía rica de Colombia, avisá pronto porque vuela.

El juez Mario Reynaldi descartó que Diego haya comercializado droga: eran solo dos envoltorios con papelillos para armar porros de consumo personal, al igual que las pipas y el picador secuestrados. Además, siempre se hizo cargo de la sustancia. Tampoco las charlas de su celular, sin otra evidencia, son suficientes para otra imputación.

El fallo explica que el joven no tiene antecedentes y en la audiencia causó una muy buena impresión. Al momento del episodio tenía 21 años. Terminó de cursar en 2019. El juez destacó “el esfuerzo personal en obtener un título terciario trabajando como pintor”.

Sin embargo, “la sentencia debería ser un severo llamado de atención”, advirtió el magistrado. “En particular, me interesa que proceda a finalizar la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, para lo cual deberá presentar y defender el trabajo final”, remata la decisión.