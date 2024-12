En las últimas horas se viralizó una brutal agresión que vivió un hombre con sus vecinos, en el marco de las fiestas de fin de año. El hombre le pidió que “bajaran la música”, pero lo atacaron a piñas y patadas entre tres personas.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 25 de diciembre a las 22 horas en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el caso se conoció recientemente. T

Todo quedó grabado por las cámaras de un edificio de la zona. En tanto, tras la brutal agresión, la víctima contó detalles del hecho. “Pasé el miércoles todo el día fuera de mi casa y cuando regreso a las 7 de la tarde, ya desde la planta baja se escuchaba la música a todo volumen del salón que está en el último piso. Mi departamento queda justo debajo del salón. Como era temprano, no dije nada, me la banqué”, comenzó diciendo en A24.

Tres horas después, “cuando saco a pasear a mi perra, justo me cruzo en el ascensor con dos hombres y una mujer que venían del salón y que llevaban una lata de cerveza en la mano”.

“Ahí aproveché y les dije si podían bajar un poco el volumen de la música. Uno me respondió que no podían, la mujer me dijo que era un amargado y que era Navidad que había que festejar”, agregó.

“Insistí y me dijeron que no podían y me siguieron molestando. Yo intentaba no engancharme porque no valía la pena. Pero, cuando salgo del edificio con mi perra en la mano, me empiezan a insultar y a ponerse más violentos. Ahí les digo que no me insulten, que yo se los había pedido de buena manera. Ahí me quiere pegar, me lo saco de encima y sigo, pero uno me ataca y ahí me pegan los tres”, señaló.

EL ASESINATO DE UN EXPOLICÍA A SU VECINO POR LA “MÚSICA ALTA”

Cabe recordar que el miércoles 25 de diciembre por la mañana ocurrió un impactante asesinato que conmovió a todos. Un expolicía de 74 años mató a un vecino porque tenía la “música alta”.

El hecho sucedió minutos después de las 6 de la mañana, en una casa ubicada en la calle Acevedo, en Lomas del Mirador, Buenos Aires. Allí, el jubilado se acercó cansado de la música alta y comenzó una discusión con la víctima. La situación se volvió tensa y, en un momento, el agresor advirtió: “Vamos a terminar mal”.

En ese marco, sacó un arma y le disparó en el abdomen. La víctima cayó luego de unos segundos y, si bien fue trasladada al hospital, murió.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR