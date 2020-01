COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Ramón Esteban Vásquez es de Comodoro Rivadavia y sufrió un accidente en el Río Aysén el sábado por la tarde. Desde hace cinco días que es buscado intensamente luego de que cayera al río cuando la embarcación en la que pescaba se dio vuelta. Sus tres compañeros fueron rescatados.

Este jueves continuará la búsqueda y Celia Vásquez, hermana de Esteban, confirmó a ADNSUR que “aún no se ha podido hallar el cuerpo”. Además, detalló que ayer miércoles sólo trabajó el GOP y la Armada chilena, sin la presencia de los bomberos, ya que prestan su colaboración ad honorem y sólo se acercan cuando pueden.

Celia además afirmó que hasta Aysén viajaron tres buzos privados desde Comodoro Rivadavia “pero con la magnitud del río no son suficientes. Sabemos que en Comodoro hay muchos y desearíamos que se sumen a la búsqueda, y que todos podamos regresar al país con el cuerpo de mi hermano”, dijo.

Varios hermanos de Esteban ya llegaron hasta Chile, al igual que sus dos hijos, y están hospedados en distintos lugares de conocidos de algunos familiares. No han recibidos ayuda de autoridades argentinas, sólo asistencia psicológica por teléfono y la comunicación de la cónsul de Puerto Montt. “A la distancia es complicado hacer asistencia psicológica, no han hablado con sus hijos, no se cómo se manejan con el protocolo, pero donde estamos no se acercó nadie”, aseguró.

Celia pidió a los buzos comodorenses que puedan viajar y sumarse a la búsqueda de su hermano, que se comuniquen telefónicamente al 297-5011444.

PEDIDO DE ASESORAMIENTO Y AYUDA ECONÓMICA

Por su parte, Claudia, la hija de Esteban ya viajó a Aysén, y a través de redes sociales hizo un desesperado pedido de ayuda a las autoridades. “Las fuerzas de Chile activaron la búsqueda pero no alcanza, hay voluntarios que necesitan comida, combustible, los buzos de Comodoro que vinieron a ayudar también necesitan alimento, hospedaje”, indicó y explicó que ella junto a su hermano viajaron de urgencia “con lo puesto”.

Además, aseguró que no recibieron ningún tipo de asesoramiento ni ayuda por parte de las autoridades de Comodoro ni de Chubut. “Del consulado argentino sólo recibí un llamado a un celular prestado, brindando fuerza y un mensaje de texto con precios y números de hospedajes”, afirmó.

“Necesito asesoramiento y ayuda económico. No me gusta pedir, no me gusta publicar esto, estoy incomunicada si no estoy con wifi prestado, odio la situación, pero me da bronca por mi papá, es muy injusto. Como argentina me siento desamparada”, escribió. Y dejó un número de un familiar que se encuentra en Comodoro, para quienes puedan brindar ayuda:



CBU: 0170387840000000016700

Alias: FINTA.CAROZO.PILETA

Titular: Barria Stella Maris

Caja de ahorro: 387-167/0

CUIL : 2726996573

Banco Frances