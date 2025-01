En Venezuela, militantes opositores denunciaron que "efectivos del régimen" de Maduro "dispararon contra las motos" que trasladaban a Corina Machado y “se la llevaron”. Sin embargo, horas más tarde, la misma referente opositora aclaró su situación

Por medio de su cuenta "X", la periodista venezolana Carla Angola, informó que “17 motos, drones y camionetas jeep dispararon a las motos que la trasladaban, los tumbaron, hirieron a uno de los motorizados y se lo llevaron junto a ella”.

La máxima tensión se produjo luego de que la oposición se movilizara este jueves en respaldo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y contó con la presencia de la líder opositora, María Corina Machado, que salió de la clandestinidad después de meses, mientras los seguidores de Nicolás Maduro se preparaban para respaldar su tercer mandato.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

“Lo dijimos, hoy nos encontrábamos en todas las calles de Venezuela y el mundo. Yo estoy aquí, contigo, y HASTA EL FINAL”, escribió en su cuenta de X la opositora, que fue recibida al grito de “Libertad”, “Edmundo presidente” y “este gobierno va a caer”.

El equipo de Corina Machado se comunicó con CNN y le aseguró que “al menos 8 agentes de seguridad estuvieron involucrados en el incidente” y denunciaron su detención.

EL TESTIMONIO DE CORINA MACHADO TRAS LA PERSECUCIÓN

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

“Estoy bien, estoy segura. Hoy es de 9 de enero, salimos de la concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera. La carterita azul donde tenía mis pertenencias se me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre”, aseguró Machado.

Con información de CNN y Data Clave, redactado y editado por un periodista de ADNSUR